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Người lính

Ukraine nói Nga đổi chiến thuật tấn công sau khi chịu tổn thất nặng nề

Quỳnh Như

TPO - Quân đội Ukraine cho biết Nga đã thay đổi chiến thuật tiến công sau khi chịu tổn thất lớn về nhân lực và khí tài. Thay vì sử dụng các mũi tiến công quy mô lớn với xe bọc thép, lực lượng Nga hiện chủ yếu triển khai các nhóm nhỏ từ 2-3 binh sĩ để xâm nhập sâu vào giữa các vị trí phòng thủ của Ukraine.

Quân đội Ukraine nhận định Nga đã điều chỉnh chiến thuật trên chiến trường sau khi hứng chịu nhiều tổn thất về nhân lực và trang thiết bị trong các đợt tấn công trước đó.

Theo Thiếu tướng Yevhen Lasiichuk, thuộc Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Lực lượng Không vận Ukraine, quân Nga hiện không còn thường xuyên triển khai các đoàn xe bọc thép chở hàng chục binh sĩ tiến sát chiến tuyến như trước.

"Những đoàn xe bọc thép chở 20 - 30 binh sĩ tiến về phía chiến tuyến của Ukraine phần lớn đã là chuyện quá khứ vì chúng quá dễ trở thành mục tiêu của lực lượng phòng thủ", ông Lasiichuk cho biết.

Thay vào đó, Nga được cho là chuyển sang sử dụng các nhóm nhỏ gồm 2 - 3 binh sĩ để luồn lách giữa các vị trí phòng thủ của Ukraine, tận dụng địa hình và điều kiện thời tiết nhằm tránh bị phát hiện. Mục tiêu của các nhóm này là xâm nhập sâu phía sau tuyến phòng thủ, đào công sự và thiết lập các điểm bám trụ.

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Ảnh minh hoạ.

Theo phía Ukraine, chiến thuật này giúp giảm nguy cơ bị tiêu diệt bởi hỏa lực và máy bay không người lái, song hiệu quả vẫn còn hạn chế khi lực lượng Nga tiếp tục chịu tổn thất đáng kể trên chiến tuyến.

Ông Lasiichuk cũng cho biết tại khu vực Pokrovsk, Nga đã bắt đầu áp dụng thêm các phương thức tấn công mới kết hợp với máy bay không người lái nhằm hỗ trợ hoạt động tiến quân.

Ở một diễn biến khác, phương tiện truyền thông đưa tin các đơn vị quân đội Nga tại bán đảo Crimea đã tiến hành các cuộc tập trận phòng thủ trong bối cảnh Ukraine gia tăng sức ép nhằm vào bán đảo.

Cuộc diễn tập mang tên "Sự thức tỉnh Crimea" mô phỏng kịch bản Ukraine tiến hành chiến dịch đổ bộ nhằm giành quyền kiểm soát Crimea. Cuộc tập trận có sự tham gia của các sĩ quan dự bị và đã nghỉ hưu của quân đội Nga.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Nga #chiến thuật #Ukraine #tổn thất #tấn công #bán đảo Crimea #xung đột

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