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Cháy nhà liền kề ở Hà Nội, hai người tử vong

Thanh Hà

TPO - Chiều 3/7, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ cháy nhà liền kề nằm trong khu đô thị mới Văn Phú (Kiến Hưng, Hà Nội). Vụ hỏa hoạn khiến 2 người tử vong.

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Khu vực ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn làm 2 người tử vong.

Theo đó, khoảng 13h29 cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 7, liền kề 9, khu đô thị Văn Phú.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã điều động lực lượng và phương tiện gồm 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 2 xe chỉ huy cùng 45 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, 15, 31 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an phường và nhân dân tổ chức triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời điều động thêm 2 xe chỉ huy và 1 xe tải chở phương tiện đặc chủng phục vụ công tác chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngay sau khi có mặt tại hiện trường lúc 13h35, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH xác định đám cháy đã phát triển tự do khoảng 15 phút, phát triển mạnh tại khu vực tầng 1 của ngôi nhà 4 tầng và 1 tum (diện tích khoảng 70m2) và cháy lan lên các tầng phía trên. Trong nhà có 2 người bị mắc kẹt.

Lực lượng dân phòng và người dân đã tổ chức chữa cháy ban đầu nhưng do đám cháy phát triển nhanh, kèm theo khói khí độc nên không thể tiếp cận dập tắt đám cháy.

Chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy tại khu vực tầng 1 và triển khai đội hình xe thang để tổ chức chữa cháy tại khu vực tầng 2 và tầng 3 để ngăn chặn cháy lan sang các khu vực, nhà dân lân cận.

Đến khoảng 14h, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định pháp luật.

Thanh Hà
#Vụ cháy nhà liền kề Văn Phú #Cứu nạn #cứu hộ cháy nhà #Nguyên nhân vụ cháy và điều tra #Phản ứng của lực lượng chức năng #Thiệt hại và nạn nhân trong cháy

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