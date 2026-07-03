Bão số 1 có thể đổ bộ Quảng Ninh, nâng mức cảnh báo mưa lớn ở miền Bắc

TPO - Diễn biến bão số 1 có thể xảy ra theo hai kịch bản, trong đó kịch bản có xác suất lớn nhất là đi vào phía bắc Quảng Ninh trước khi sang Quảng Tây, Trung Quốc với tác động đáng kể đến miền Bắc nước ta. Cơ quan khí tượng cũng vừa nâng mức cảnh báo mưa lớn ở Đông Bắc Bộ.

Môi trường thuận lợi để mạnh lên

Vào 16h chiều nay (3/7), bão Maysak đang áp sát đảo Hải Nam, Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 320km về phía đông nam, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 420km về phía nam đông nam với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Dự báo trong tối nay, bão tăng tốc lên khoảng 15-20km/h, đi sâu vào phía tây đảo Hải Nam, sáng mai vào vịnh Bắc Bộ.

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Maysak đang hoạt động trong môi trường tương đối thuận lợi để duy trì và phát triển cường độ, với nhiệt độ mặt nước biển khoảng 30 độ và điều kiện đứt gió tầng cao không lớn.

Hướng và tốc độ di chuyển của bão trong những ngày tới sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến của áp cao cận nhiệt đới. Do đó, quỹ đạo bão vẫn còn khả năng thay đổi và dự báo giữa các mô hình hiện chưa hoàn toàn thống nhất.

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay (trên 70%) là áp cao cận nhiệt đới rút chậm ra phía đông, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, đi qua khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, tiến lên phía bắc tỉnh Quảng Ninh vào khoảng đêm 4/7 và sáng 5/7, trước khi đi sâu vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Với kịch bản này, vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa phổ biến 100-150mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm, vùng tâm mưa tập trung tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Tâm bão số 1 lúc 16h chiều nay (3/7).

Một kịch bản khác có xác suất thấp hơn là áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh hơn, khiến bão chuyển hướng chủ yếu lên phía bắc và đi vào khu vực Quảng Tây (Trung Quốc). Khi đó, gió trên đất liền Bắc Bộ sẽ yếu hơn và lượng mưa tại Đông Bắc Bộ cũng giảm, tuy nhiên Vịnh Bắc Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió mạnh và biển động.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, theo kịch bản xác suất cao nhất hiện nay, từ chiều 4/7, khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Sóng biển cao 2-3m, kết hợp nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m có thể gây ngập cục bộ tại một số khu vực cửa sông, vùng trũng thấp ven biển, đồng thời ảnh hưởng đến hệ thống đê, kè, công trình ven bờ, giao thông và lưới điện.

Ông Khiêm cũng lưu ý, mặc dù dự báo hiện nay cho thấy khả năng cao bão không đi sâu vào đất liền nước ta, hoàn lưu bão vẫn có thể gây tác động đáng kể đến vùng biển, ven biển và khu vực Đông Bắc Bộ.

Nâng mức cảnh báo mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa phổ biến 100-150mm, riêng Đông Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Như vậy, so với các dự báo trước, Cơ quan khí tượng đã nâng mức cảnh báo mưa lớn ở miền Bắc.

Ngoài ra, đêm 3/7 và ngày 4/7, khu vực từ Nghệ An đến Đắk Lắk có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cơ quan khí tượng nâng mức cảnh báo mưa lớn ở miền Bắc, đặc biệt là tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Bắc Ninh.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ ngày 4/7 đến ngày 7/7, trên các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-6m, hạ lưu các sông từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình và các sông ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình và sông Lô ở mức dưới BĐ1. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ .