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Khẩn cấp cứu nam thanh niên bị mắc kẹt cánh tay trong máy tái chế nhựa

Ngọc Văn

TPO - Sau nhiều giờ nỗ lực cứu hộ, lực lượng chức năng và y tế tại TP. Huế đã giải cứu thành công nam thanh niên mắc kẹt cánh tay trong máy tái chế hạt nhựa, buộc phải phẫu thuật cắt phần tay bị dập nát.

Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế cho biết vừa phối hợp với lực lượng y tế giải cứu thành công một nam thanh niên bị mắc kẹt cánh tay trong máy tái chế hạt nhựa tại một doanh nghiệp trên địa bàn xã Phú Hồ.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực 4 nhận tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 về vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư T.L. (xã Phú Hồ, TP. Huế), yêu cầu khẩn trương triển khai công tác cứu nạn.

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Lực lượng chức năng TP. Huế phối hợp cứu nạn khẩn cấp nam thanh niên bị mắc kẹt cánh tay trong máy tái chế hạt nhựa. Ảnh CTV

Ngay sau đó, đơn vị đã điều động phương tiện chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng xác định nạn nhân là anh N.K. (SN 2009, trú phường Mỹ Thượng, Huế), bị mắc kẹt cánh tay trái trong máy tái chế hạt nhựa.

Các tổ cứu nạn nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp kỹ thuật để tiếp cận nạn nhân, đồng thời huy động thêm Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 hỗ trợ. Quá trình cứu hộ được thực hiện thận trọng nhằm hạn chế tối đa tổn thương cho nạn nhân.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ xử lý, tình trạng mắc kẹt vẫn rất phức tạp. Đội ngũ y tế cũng có mặt tại hiện trường và đưa ra đánh giá các biện pháp cứu nạn thông thường không còn khả thi, do cánh tay nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng.

Sau khi hội ý và thống nhất phương án giữa lực lượng cứu hộ và các bác sĩ, phương án can thiệp y khoa khẩn cấp được triển khai. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cưa phần tay bị mắc kẹt trong máy để đưa nạn nhân ra ngoài.

Ngay sau khi được giải cứu, nam thanh niên được chuyển đến cơ sở y tế để tiếp tục cấp cứu và điều trị. Công tác cứu nạn kết thúc an toàn sau nhiều giờ nỗ lực phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng ngành y tế TP. Huế.

Ngọc Văn
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