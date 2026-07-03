Vụ bán đất sân bay Nha Trang: Bị hại đề nghị Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục thực hiện dự án

TPO - Nêu quan điểm tranh luận để bảo vệ quyền lợi tại phiên tòa, bị hại có người mong tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn Phúc Sơn nhưng cũng nhiều người đề nghị tòa xem xét lại việc ông Nguyễn Văn Hậu và công ty chiếm dụng vốn để đầu tư dự án khác.

Bị hại sẽ đồng hành cùng Phúc Sơn

Ngày 3/7, sau khi Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm cho phép luật sư, bị hại và bị cáo trực tiếp bào chữa, thỏa thuận bồi thường với nhau.

Trên bục khai báo, đứng đối diện bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), bà Nguyễn Thị T. N. (đại diện cho chồng là bị hại) cho biết, gia đình bà mua đất dự án năm 2018, giờ muốn tiếp tục đồng hành cùng Công ty Phúc Sơn trong khâu giải quyết vướng mắc bồi thường.

Theo bà N., việc đàm phán hợp đồng mua dự án trước đây có người “xuống tiền” mua từ 5%, 10%, thậm chí có người mua trả đến 95%... Phần chênh lệch còn lại bà N. nêu quan điểm người mua sẽ tiếp tục đóng theo tiến trình “UBND tỉnh đưa ra thế nào thì đóng theo giá đó”.

Bà N. hỏi ông Hậu, "bây giờ Công ty Phúc Sơn có ý kiến gì không?”. Bị cáo Nguyễn Văn Hậu cho hay, vì sai phạm ông phải có mặt ở phiên tòa hôm nay. Ông mong nhà đầu tư hãy tiếp tục đồng hành, cùng giải quyết hậu quả.

Trái với ý kiến của bà N., nhiều bị hại khác và luật sư đề nghị tòa xem xét hủy một phần hoặc toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng có vi phạm nguyên tắc cơ bản của Bộ Luật Tố tụng hình sự về tính hợp pháp của hợp đồng.

Các bị hại trong vụ án.

Tiền vào pháp nhân, pháp nhân phải chịu trách nhiệm

Theo một bị hại, họ ký hợp đồng với Công ty Phúc Sơn chứ không phải ký hợp đồng với cá nhân ông Nguyễn Văn Hậu nên bây giờ pháp nhân công ty có thể tiếp tục dự án.

Đáng chú ý, bị hại này cho biết, trong số hơn 7.000 tỷ đồng Tập đoàn Phúc Sơn thu được từ khách hàng, có đến hơn 5.000 tỷ đồng được doanh nghiệp dùng nộp thuế và xây dựng hạ tầng; Tập đoàn cũng chi hàng nghìn tỷ đồng làm dự án tại sân bay Nha Trang và các dự án cho Nhà nước. Trong đó, có việc đưa vào vận hành một nút giao thông thuộc đường vành đai 2 và công trình phúc lợi, được người dân địa phương tỉnh Khánh Hòa sử dụng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Từ lập luận trên, bị hại cho rằng tiền đã nộp vào pháp nhân thì pháp nhân phải chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng ký kết, trả lại đất cho nhà đầu tư. Còn nếu cho rằng có làm sai, trái quy định thì bản chất ông Nguyễn Văn Hậu gây thiệt hại cho Công ty Phúc Sơn chứ không phải gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Khi đó, ông Hậu phải bồi thường cho chính Phúc Sơn chứ không trực tiếp bồi thường cho người bị hại.

Bên cạnh đó, bị hại này cũng phản bác quan điểm của Viện Kiểm sát cho rằng, dự án sân bay Nha Trang “không phải là dự án”.

"Tiền nhà đầu tư đã nộp vào rồi và người nộp tiền không phải bị hại, Công ty Phúc Sơn phải là đương sự tiếp tục kế thừa thực hiện dự án", bị hại nhấn mạnh.

Trong phiên tòa, Phóng viên ghi nhận nhiều bị hại kháng cáo với nội dung không chấp nhận tiền bồi thường mà muốn nhận đất; đề nghị xem xét lại tội danh của Nguyễn Văn Hậu; hoặc cũng có trường hợp đề nghị buộc Công ty Phúc Sơn phải trả lại số tiền họ đã nộp kèm số tiền lãi phát sinh do chiếm dụng vốn suốt thời gian dài. Trường hợp công ty chuyển dự án cho đối tác mới thì phải thực hiện đúng nghĩa vụ.

Đặc biệt có những trường hợp bức xúc đã đòi tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu.

Đại diện Viện Kiểm sát cho biết, việc hàng trăm người bị hại bức xúc với bị cáo là điều dễ hiểu khi họ bỏ tiền mua đất rồi bị lừa, tiếp đó lại phải nhiều lần bay ra Hà Nội theo triệu tập để thực hiện quyền của mình.

Theo Viện Kiểm sát những người bị hại cần được chia sẻ, thấu hiểu. Có những người bị hại đã nghỉ hưu, có bị hại là thầy cô giáo… Họ dành dụm từng đồng lương mong muốn mua được nhà nhưng ước mơ an cư đến nay vẫn còn dang dở. Vì Thế, bị cáo cần nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình, có cách cư xử đúng mực.

Phiên tòa tiếp tục tranh luận !