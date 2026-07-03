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Pháp luật

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Khởi tố 3 bị can làm giả hồ sơ, ‘hô biến’ xuất xứ thiết bị để trúng thầu

Nguyễn Dũng

TPO - Làm giả hồ sơ kỹ thuật, giả mạo xuất xứ hàng hóa từ Trung Quốc thành Canada để đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu, nhóm đối tượng do Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng cầm đầu đã trúng hơn 30 gói thầu cung cấp thiết bị cho ngành điện với tổng giá trị trên 89 tỷ đồng.

Ngày 3/7, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã triệt phá một đường dây làm giả hồ sơ, gian lận đấu thầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị ngành điện, khởi tố ba bị can liên quan.

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Công an TPHCM đọc lệnh khởi tố các đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng do Đặng Ngọc Minh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng, cầm đầu đã chỉ đạo lập khống và sử dụng nhiều tài liệu giả mạo về tính năng kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật và biên bản thử nghiệm điển hình của các loại máy cắt hạ thế để đưa vào các hồ sơ dự thầu.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2019 đến năm 2022, nhằm tạo lợi thế khi tham gia các gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị ngành điện, Đặng Ngọc Minh đã chỉ đạo Lý Ngọc Thu, Giám đốc Công ty TNHH Electromar (sau đổi tên thành Công ty Emaar Energy), cùng Lý Ngọc Tuyết, Giám đốc Công ty TNHH Phasetimes, nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc rồi làm giả hồ sơ, "hô biến" thành hàng có xuất xứ Canada với đầy đủ thông số kỹ thuật theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã trúng hơn 30 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho nhiều đơn vị điện lực với tổng giá trị hơn 89 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Ngọc Minh, Lý Ngọc Thu và Lý Ngọc Tuyết về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Riêng Đặng Ngọc Minh còn bị khởi tố về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo cơ quan điều tra, hành vi của các bị can không chỉ làm sai lệch tính cạnh tranh, minh bạch trong hoạt động đấu thầu mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đầu tư, mua sắm vật tư, thiết bị của các đơn vị điện lực, gây thiệt hại lớn về tài sản và làm méo mó môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản bị thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng
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