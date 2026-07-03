Nhân chứng kể lại thời điểm lửa cháy ngùn ngụt sau tiếng nổ trong ngôi nhà ở Hà Nội

TPO - Nhân chứng cho biết, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn họ nghe thấy tiếng nổ phát ra từ nhà đối diện, lửa bùng lên dữ dội bên trong tầng 1.

Lửa cháy lớn ở tầng 1.

Chiều 3/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà liền kề nằm trong Khu đô thị mới Văn Phú (Kiến Hưng, Hà Nội).

Anh Quang Thanh - nhân chứng cho biết, khi nghe thấy tiếng nổ phát ra, lửa cháy ở tầng 1 rất lớn, một số người dân dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng bất thành.

Theo nhân chứng, lúc này một người phụ nữ và con sống ở trong nhà thoát được ra ngoài hô hoán cầu cứu. Bên trong nghi còn người mắc kẹt là chồng và 1 người con.

Người dân cho biết, ngôi nhà có nhiều đồ nội thất, giấy trang trí... để ở tầng 1 và 3. Lửa cháy phát sinh nhiều khói bao trùm mặt ngoài ngôi nhà.

Như tin đã đưa, khoảng 13h20 ngày 3/7, xảy ra cháy tại một biệt thự liền kề ở LK8 - Khu đô thị mới Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội).

Được biết, ngôi nhà cao 3 tầng, bên trong chứa nhiều vật dụng như mút, xốp.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động xe chữa cháy của các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4, 15 và 31 đến hiện trường.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn.

Đến hơn 15h cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.