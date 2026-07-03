'Phù thủy âm nhạc' của concert Thanh xuân là ai?

TPO - Tiếng hát của hơn 20.000 khán giả hòa vào giai điệu “Tự nguyện”, rồi “Khát vọng tuổi trẻ”... chính là khoảnh khắc khiến giám đốc âm nhạc concert Thanh xuân Nguyễn Hoàng Anh Minh xúc động nhất.

‘Đừng cố làm một concert thật hoành tráng’

Với người đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc, đó không chỉ là khoảnh khắc đẹp nhất của đêm diễn, mà còn là câu trả lời cho nhiều tháng miệt mài cùng ê-kíp.

"Điều khiến tôi xúc động không phải vì mọi người hát thật to, mà vì các bạn hát một cách rất tự nhiên. Không ai có thể ép người trẻ yêu một bài hát. Chỉ khi thực sự đồng cảm thì các bạn mới hát. Khoảnh khắc ấy khiến tôi tin rằng âm nhạc vẫn luôn là cây cầu đẹp nhất giữa các thế hệ", anh nói.

Giám đốc âm nhạc concert Thanh xuân Nguyễn Hoàng Anh Minh.

Ít ngày sau concert Thanh xuân, khi nhịp sống dần trở lại bình thường, nhạc sĩ mới có thời gian ngồi nhìn lại hành trình vừa qua. Anh cười khi kể điều đầu tiên xuất hiện trong đầu sau đêm diễn không phải là cảm giác "mình đã thành công", mà đơn giản là: "Cuối cùng cũng được ngủ".

Đằng sau câu nói hài hước ấy là nhiều tháng gần như không có ngày nghỉ của cả ê-kíp.

"Cảm xúc lớn nhất của tôi là tự hào, biết ơn và xúc động", anh nói. Tự hào vì cả tập thể đã hoàn thành trách nhiệm khi nhận trọn niềm tin từ ban tổ chức concert Thanh xuân. Biết ơn những cộng sự đã cùng nhau làm việc với cường độ cao nhưng vẫn giữ tinh thần tích cực. Còn xúc động là bởi trong chính đêm diễn, có lúc anh quên mất mình là Giám đốc âm nhạc, chỉ còn là một người trẻ đang sống lại thanh xuân cùng hàng vạn khán giả.

Khi nhận lời đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc concert Thanh xuân, Nguyễn Hoàng Anh Minh và ê-kíp không bắt đầu bằng danh sách ca khúc hay nghệ sĩ.

Điều họ đặt ra trước tiên là một câu hỏi: "Thanh xuân của chúng ta là gì?".

Hơn 20.000 khán giả cùng chung nhịp đập tại concert Thanh xuân. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Theo anh, đó là câu hỏi không có đáp án chung. Người đang ở tuổi đôi mươi sẽ có một thanh xuân khác với người đã bước qua tuổi trẻ nhiều năm. Vì vậy, âm nhạc phải đủ rộng để ai cũng tìm thấy một phần ký ức hoặc hiện tại của chính mình.

Từ suy nghĩ đó, ê-kíp thống nhất một nguyên tắc xuyên suốt: "Đừng cố làm một concert thật hoành tráng. Hãy làm một concert mà khán giả thấy mình ở trong đó”.

Có lẽ vì vậy mà suốt gần hai giờ đồng hồ, chương trình không chỉ là chuỗi tiết mục nối tiếp nhau. Mỗi ca khúc được đặt đúng vị trí để kể tiếp câu chuyện trước đó. Mỗi nghệ sĩ xuất hiện đều góp thêm một mảnh ghép cảm xúc. Khán giả là chủ nhân của bữa tiệc âm nhạc và được dẫn dắt từ những phút sôi động đến khoảng lặng, rồi lại bùng nổ trong tiếng hát tập thể.

"Khi khán giả cười, hát theo, lặng đi rồi lại bùng nổ đúng như mong muốn thì đó là lúc mình biết cấu trúc chương trình đã phát huy tác dụng", anh chia sẻ.

Nhiều cung bậc cảm xúc trong concert Thanh xuân. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Ê-kíp ‘ít nói’ và câu trả lời sau đêm diễn

Một trong những lời khen mà Thanh xuân nhận được là cách chương trình kết nối những giá trị truyền thống với tinh thần của thế hệ hôm nay. Theo Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hoàng Anh Minh, đó cũng là bài toán khó nhất.

Khó không phải ở việc làm mới một bản phối, mà ở việc làm sao để những ca khúc đã đi cùng nhiều thế hệ vẫn giữ được tinh thần vốn có, trong khi người trẻ hôm nay vẫn thấy gần gũi, muốn hát theo.

"Chúng tôi không muốn khán giả trẻ cảm thấy mình đang được giáo dục về lịch sử âm nhạc. Chúng tôi muốn các bạn tự nhiên yêu những bài hát ấy, vì chúng đủ hay, đủ đẹp và đủ gần gũi", anh nói.

Những màn trình diễn "đốt cháy" sự cuồng nhiệt của hơn 20.000 khán giả Trường đua F1. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Anh cho rằng truyền thống và hiện đại vốn không đối lập. Điều quan trọng là kể câu chuyện cũ bằng ngôn ngữ của hôm nay.

May mắn của anh là có một ê-kíp đã đồng hành cùng nhau nhiều năm, đủ hiểu nhau để không phải tranh luận quá nhiều nhưng vẫn tìm được tiếng nói chung trong từng bản phối, từng tiết mục.

Kể một kỷ niệm đáng nhớ, nhạc sĩ cho biết trong quá trình chuẩn bị, ban tổ chức nhiều lần thấp thỏm vì ê-kíp sản xuất quá... kiệm lời.

"Mọi người cứ nghĩ không biết có ổn không", anh cười nhớ lại.

Nhưng với những người làm chuyên môn, họ không quen hứa hẹn. Cách giao tiếp của cả ê-kíp là làm việc và để kết quả lên tiếng. Sau concert, nhìn mọi người cười với nhau là hiểu tất cả điều cần nói đã có câu trả lời.

Thành công của chương trình cũng khiến nhiều khán giả kỳ vọng Thanh xuân sẽ trở thành một thương hiệu âm nhạc thường niên.

Nguyễn Hoàng Anh Minh có hơn 15 năm hoạt động trong vai trò nhạc sĩ, giám đốc âm nhạc, hòa âm phối khí.

Theo Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hoàng Anh Minh, điều quan trọng không nằm ở việc sân khấu lớn hơn, công nghệ hiện đại hơn hay xu hướng âm nhạc thay đổi ra sao. Điều cần giữ lại là lý do chương trình được tạo ra.

"Thanh xuân sinh ra để dành cho những người đang sống trong tuổi trẻ và cả những người đã đi qua tuổi trẻ. Nếu mỗi mùa sau, khán giả bước vào concert đều có cảm giác mình đang trở về với một phần đẹp nhất của cuộc đời, thì chương trình sẽ luôn có sức sống”, anh lý giải.

Cuối cùng, anh nhắc lại điều mình nghĩ là giá trị lớn nhất sau đêm nhạc quy tụ hơn 20.000 khán giả.

"Rồi những con số sẽ được thay thế bằng những con số khác. Lời khen cũng sẽ ở lại trong một giai đoạn. Điều còn đọng lại lâu nhất là cảm giác mình và đồng đội đã cùng tạo nên một chương trình khiến nhiều người có thể tự hào khi nhắc lại. Nếu vài năm nữa, ai đó vẫn nhớ và nói: 'Hôm đó tôi đã có một buổi tối rất đẹp ở Thanh xuân', thì với tôi, đó mới là thành công lớn nhất của một người làm âm nhạc”, anh nói.