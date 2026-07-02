Ngân hàng Nhà nước nói gì về việc 'đặc cách' tín dụng cho 3 doanh nghiệp?

TPO - Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, việc không tính dư nợ vào room tín dụng đối với 18 dự án lớn của 3 doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho dòng vốn ngân hàng chảy mạnh hơn vào các lĩnh vực có tác động lan tỏa đến tăng trưởng GDP.

Ưu tiên vốn cho dự án trọng điểm

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã có văn bản gửi các ngân hàng thương mại về việc loại trừ dư nợ khỏi room tín dụng đối với 18 dự án trọng điểm của 3 tập đoàn Vingroup, Sun Group, Masterise.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản gửi các ngân hàng thương mại về việc không tính vào room tín dụng phần tăng thêm đối với các khoản cho vay trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Tại họp báo Ngân hàng Nhà nước 6 tháng đầu năm ngày 2/7, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - cho biết, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước thời gian qua rất quan tâm đến tăng trưởng tín dụng, bởi đây là “mạch máu” của nền kinh tế.

Theo cơ quan này, việc loại trừ dư nợ khỏi room tín dụng áp dụng cho 18 dự án của 3 tập đoàn kinh tế tư nhân và một số lĩnh vực liên quan đến phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất và nhà ở cho người dân là các dự án trọng điểm quốc gia, có tính lan tỏa vùng rộng, tác động đến nền kinh tế.

Ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước (ảnh: SBV).

Theo ông Quang, 18 dự án của 3 tập đoàn, cũng như những chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà cho thuê, bất động sản khu công nghiệp, khu chế xuất... là động lực tạo thêm tổng cầu và cải thiện tổng cung cho tăng trưởng GDP.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước quyết định không tính dư nợ room tín dụng để đảm bảo doanh nghiệp an tâm đầu tư vào các dự án trọng điểm quốc gia.

“Ngân hàng Nhà nước đang xem xét nghiên cứu tái cấp vốn cho các công trình trọng điểm quốc gia, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội, nhà cho thuê. Song song đó tạo thêm nguồn vốn, định hướng tín dụng hỗ trợ tăng trưởng GDP hai con số trong thời gian tới”, ông Quang nói.

Tín dụng tăng nhanh hơn huy động

Theo ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, một trong những thách thức lớn nhất của ngành ngân hàng trong khoảng 5 năm trở lại đây là tốc độ tăng trưởng tín dụng luôn cao hơn đáng kể so với tốc độ huy động vốn.

Bình quân giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng tín dụng cao hơn tăng trưởng huy động khoảng 3,8%/năm. Đến ngày 15/6, tín dụng toàn hệ thống tăng 6,3% trong khi huy động vốn chỉ tăng 4,3%, tức chênh lệch hơn 2%/năm.

Diễn biến này khiến áp lực cân đối nguồn vốn của hệ thống ngân hàng ngày càng lớn. Hệ số cho vay trên huy động (LDR) bằng Việt Nam đồng hiện ở mức khoảng 112%, phản ánh việc các tổ chức tín dụng phải huy động thêm nhiều nguồn vốn khác ngoài tiền gửi để đáp ứng nhu cầu vay vốn của nền kinh tế.

Tuy nhiên, ông Quang nhấn mạnh đây không phải là áp lực về thanh khoản. "Hệ thống ngân hàng vẫn bảo đảm đầy đủ khả năng chi trả, đáp ứng kịp thời nhu cầu rút tiền của người dân và doanh nghiệp", ông Quang nói.

Để hỗ trợ hệ thống ngân hàng trong bối cảnh huy động vốn tăng chậm, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Đáng chú ý, Nghị quyết 168 của Chính phủ cho phép tăng tỷ lệ tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại nhà nước vượt mức giới hạn 50% như trước đây, qua đó bổ sung thêm nguồn vốn cho hệ thống...

﻿﻿Toàn cảnh họp báo Ngân hàng Nhà nước 6 tháng đầu năm sáng 2/7 (ảnh: SBV).

Làm rõ hơn về định hướng điều hành tín dụng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, việc điều hành lãi suất và tín dụng thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn khi huy động vốn tăng chậm hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Ngành ngân hàng cùng lúc phải thực hiện nhiều mục tiêu như ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn hệ thống và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo Phó Thống đốc, nền kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc khá lớn vào nguồn vốn tín dụng nên nhu cầu vay vốn luôn ở mức cao. Ngân hàng Nhà nước phải cân nhắc kỹ lưỡng trong điều hành để vừa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng, vừa bảo đảm an toàn hệ thống.