Đa Phước - Mô hình kinh tế tuần hoàn tiêu biểu thu hút các chuyên gia quốc tế

Ngày 2/7, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam - VWS đã đón đoàn khách quốc tế đặc biệt đến tham quan và tìm hiểu thực tế tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (xã Hưng Long, TPHCM). Thành viên trong đoàn là các cán bộ thuộc Chính phủ Campuchia, gồm Bộ Công chính và Vận tải, Bộ Nội vụ, Bộ Môi trường, Bộ Kinh tế và Tài chính cùng các chuyên gia, kỹ sư thuộc Tập đoàn DOHWA của Hàn Quốc. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý và định hướng phát triển các dự án môi trường cho quốc gia láng giềng trong tương lai.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành VWS bày tỏ vinh dự khi đón tiếp đoàn, đồng thời chia sẻ những vấn đề được các đại biểu quan tâm. Ông Kevin Moore cho biết, Công ty VWS là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, được thành lập từ năm 2005 do ông David Dương - doanh nhân kiều bào gốc Việt tại Mỹ sáng lập.

Hiện, bãi rác Đa Phước hiện là một trong những đơn vị xử lý chất thải có quy mô lớn nhất TPHCM, với công suất tiếp nhận tối đa lên tới 10.000 tấn rác/ngày. Hiện tại, trung bình mỗi ngày, nhà máy tiếp nhận và xử lý khoảng 4.000 - 4.500 tấn rác thải sinh hoạt cho thành phố bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Mỹ.

Đại diện Ban lãnh đạo VWS nhấn mạnh, quy trình xử lý tại đây không đơn thuần dừng lại ở việc chôn lấp, mà hướng đến một hệ sinh thái tuần hoàn khép kín nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường.

Theo đó, hệ thống bãi chôn lấp được thiết kế đặc biệt với nhiều lớp chống thấm để bảo vệ nguồn nước ngầm. Toàn bộ lượng nước rỉ rác đều được thu gom, xử lý triệt để và tái sử dụng cho các hoạt động nội bộ như tưới cây, rửa đường... Đặc biệt, lượng khí metan sinh ra trong quá trình phân hủy rác được thu gom thông qua hệ thống hiện đại để phát điện thay vì phát tán ra môi trường. Lượng điện tái tạo này tiếp tục được phục vụ trực tiếp cho hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phần rác hữu cơ phù hợp cũng được phân loại để tái chế thành phân compost.

Chia sẻ bên lề chuyến tham quan, ông Kevin Moore cho biết, các thành viên trong đoàn đang muốn tìm kiếm những bài học thực tế, từ những việc nên làm và không nên làm nhằm tìm ra cách thức tốt nhất để triển khai một mô hình tương tự tại Campuchia. Ông đánh giá khía cạnh thu hút phái đoàn nhất trong suốt chuyến tham quan chính là tinh thần trách nhiệm cao của VWS đối với cộng đồng và chính quyền địa phương, thông qua việc cam kết xử lý hiệu quả lượng rác thải khổng lồ của đô thị.

Giám đốc điều hành VWS khẳng định, công ty luôn duy trì sự minh bạch và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xử lý chất thải rắn với bạn bè quốc tế, bởi tất cả nhân loại đều đang chia sẻ chung một bầu sinh quyển, mọi dự án môi trường tốt ở bất kỳ đâu đều mang lại lợi ích chung cho thế giới.

VWS là địa chỉ quen thuộc, luôn rộng cửa đón tiếp nhiều đoàn khách đa dạng, từ học sinh, sinh viên, chuyên gia đến các nhà lãnh đạo, các cơ quan ngoại giao trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu, học hỏi mô hình xử lý rác tuần hoàn hiện đại. Trong tương lai, VWS luôn hoan nghênh và kỳ vọng mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn với Campuchia để cùng hiện thực hóa các dự án bảo vệ môi trường bền vững.