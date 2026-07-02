Công ty Cổ phần Him Lam, Báo Tiền Phong tặng quà tri ân các thương, bệnh binh ở Nghệ An

TPO - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Him Lam đến thăm hỏi, trao tặng quà tri ân các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Video Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Him Lam đến thăm, trao quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An nhân dịp ngày lễ 27/7.

Chiều ngày 2/7, Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Him Lam đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà tri ân các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Toàn cảnh buổi lễ trao quà.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh một phần xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Ông Nguyễn Thiếu Lâm - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An cho biết, đơn vị đang nuôi dưỡng chăm sóc 106 bác. Trong đó, có 80 bác thương, bệnh binh nặng. 26 bác còn lại là con liệt sĩ và thân nhân người có công với cách mạng.

Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 106 bác thương bệnh binh và thân nhân người có công với cách mạng.

“Nhiều thương, bệnh binh mang trên mình những di chứng chiến tranh kéo dài suốt hàng chục năm. Không chỉ chịu đựng những căn bệnh hiểm nghèo, một số bác còn bị ảnh hưởng nặng nề về thần kinh, tâm lý do hậu quả chiến tranh để lại. Những cơn kích động bất ngờ có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh, đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt, tận tình của đội ngũ cán bộ, nhân viên trung tâm”, ông Lâm chia sẻ.

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao 40 triệu đồng nhằm hỗ trợ công tác điều trị, chăm sóc cho các thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại trung tâm. Món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của những người làm báo cùng doanh nghiệp dành cho các bác thương bệnh binh, thân nhân người có công với cách mạng, góp phần động viên các bác tiếp tục vượt qua đau thương, bệnh tật, sống vui, sống khỏe.

Đoàn công tác trao tặng 40 triệu đồng đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Đón nhận những món quà ý nghĩa của Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Him Lam trao tặng, ông Nguyễn Thiếu Lâm xúc động bày tỏ lòng tri ân sâu sắc: "Những món quà hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực đối với trung tâm mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với các bác thương, bệnh binh. Chúng tôi trân trọng cảm ơn Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Him Lam đã luôn dành sự quan tâm đến những người đã hy sinh một phần xương máu vì Tổ quốc. Sự sẻ chia này góp phần lan tỏa truyền thống 'Đền ơn đáp nghĩa', để các bác cảm nhận được rằng những cống hiến, hy sinh của mình luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội ghi nhớ, tri ân".

Nhà báo Trần Quang Long - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Bắc Trung Bộ thăm hỏi, động viên các bác thương bệnh binh tại trung tâm.

Những món quà là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với các bác thương, bệnh binh.