Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga mở rộng nhà máy sản xuất máy bay không người lái

TPO - Ảnh vệ tinh mới được các nhà phân tích công bố cho thấy Nga đang khẩn trương mở rộng khu tổ hợp sản xuất máy bay không người lái (UAV) tại đặc khu kinh tế Alabuga.

Theo nhóm phân tích OSINT, các cơ sở sản xuất máy bay không người lái Geran tại đặc khu kinh tế Alabuga của Nga đang được mở rộng với tốc độ nhanh chóng.

Qua phân tích ảnh vệ tinh, các nhà nghiên cứu xác định Nga đã khởi động một dự án xây dựng quy mô lớn ở phía nam đặc khu kinh tế Alabuga, với diện tích khoảng 340 ha. Theo đánh giá, việc xây dựng các xưởng sản xuất mới dành cho dòng UAV Geran đã bắt đầu từ tháng 5/2026.

Ảnh vệ tinh ở Alabuga.

Alabuga là đặc khu kinh tế sản xuất công nghiệp lớn nhất của Nga. Kể từ khi xung đột với Ukraine leo thang, nơi đây đã trở thành trung tâm lắp ráp chủ lực các máy bay không người lái tấn công Geran. Cơ sở này nằm gần thành phố Yelabuga (Cộng hòa Tatarstan), cách biên giới Ukraine khoảng 1.200 km.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2025, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại Alabuga, thiêu rụi khu vực rộng khoảng 1.000 m².

Nga triển khai UAV sử dụng công nghệ Starlink

Trong khi đó, Thiếu tướng Yevhen Lasiichuk, Tư lệnh Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Ukraine, cho biết lực lượng Nga tại mặt trận Pokrovsk đã bắt đầu sử dụng mẫu UAV mới mang tên BM-35.

Theo ông, lực lượng Ukraine vẫn đang kiểm soát vùng ngoại ô phía bắc của Pokrovsk.

"BM-35 vừa được phát hiện tại khu vực này. Đây là hệ thống mới, tương tự Geran nhưng nhỏ hơn. UAV này đã cố gắng tấn công các thiết bị của chúng tôi ở khoảng cách rất xa, gần như sâu trong hậu phương, đồng thời sử dụng hệ thống liên lạc Starlink", ông Lasiichuk nói trong cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine.

Vị chỉ huy Ukraine cho biết Pokrovsk hiện là nơi Nga tập trung lực lượng lớn thuộc Tập đoàn quân số 41 và 51, đồng thời triển khai nhiều đơn vị UAV, trong đó có đơn vị Rubicon. Theo ông, khu vực này đã trở thành "bãi thử" cho các hệ thống không người lái hiện đại nhất của Nga, với nhiều loại vũ khí mới được đưa vào sử dụng thường xuyên.