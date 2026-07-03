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Thế giới

Thủ tướng Moldova đột ngột từ chức

Bình Giang

TPO - Hôm nay (3/7), Thủ tướng Moldova Alexandru Munteanu bất ngờ tuyên bố từ chức, đồng nghĩa với việc chính phủ nước này tự động phải từ nhiệm.

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Ông Alexandru Munteanu từ chức Thủ tướng Moldova. (Ảnh: AP)

Ông Munteanu không nêu rõ lý do rời cương vị.

Quyết định được đưa ra chưa đầy 1 năm sau khi ông tuyên thệ nhậm chức, trở thành lãnh đạo chính phủ của quốc gia thân phương Tây chuẩn bị gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Cuộc bầu cử căng thẳng đó được coi là sự lựa chọn giữa phương Đông và phương Tây.

“Ngày hôm nay, tôi kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng. Khi nhận ra rằng mình không còn có thể thực hiện nhiệm vụ theo đúng các nguyên tắc và niềm tin của bản thân, tôi quyết định rời đi”, ông Munteanu viết trên mạng xã hội.

Ông cho biết thêm: “Tôi chấp nhận lời đề nghị giữ cương vị thủ tướng với tinh thần trách nhiệm rất lớn và niềm tin mạnh mẽ rằng mình có thể góp phần thay đổi mọi thứ theo hướng tốt đẹp hơn”.

Theo quy định của Moldova, khi thủ tướng tuyên bố từ chức, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, chính phủ vẫn tiếp tục hoạt động với tư cách lâm thời, cho đến khi nội các mới được thành lập.

Sau khi ông Munteanu thông báo từ chức, Tổng thống Moldova Maia Sandu lên tiếng cảm ơn ông vì đã lãnh đạo đất nước vượt qua “giai đoạn phức tạp”, song cũng bày tỏ kỳ vọng “nhiều sự dấn thân hơn trong những quyết định khó khăn và cởi mở hơn trong việc lắng nghe người dân”.

“Tuần tới, tôi sẽ làm việc với các nhóm nghị sĩ trong Quốc hội để bổ nhiệm thủ tướng mới. Chúng ta cần một tập thể đoàn kết và mạnh mẽ trong chính phủ để thực hiện mục tiêu của đất nước. Chúng ta có trách nhiệm đưa Moldova gia nhập EU và hỗ trợ đất nước phát triển”, bà Sandu nói.

Bà cũng thừa nhận: “Theo kinh nghiệm của tôi, ít nhất là trong những năm gần đây, việc tìm kiếm ứng viên cho vị trí thủ tướng chưa bao giờ dễ dàng. Tôi không thể biết sẽ mất bao lâu, nhưng chúng ta vẫn cần nhanh chóng thành lập chính phủ mới”.

Moldova là quốc gia không giáp biển, nằm giữa Ukraine ở phía đông và Romania - thành viên của EU và NATO - ở phía tây. Nước này từng là thành viên của Liên Xô (cũ) trước khi tuyên bố độc lập năm 1991.

Trong những năm gần đây, Moldova theo đuổi đường lối hướng về phương Tây rõ rệt, khiến nước này trở thành điểm cạnh tranh địa - chính trị giữa Nga và châu Âu.

Bình Giang
Theo AP
#Moldova #Thủ tướng #Từ chức #NATO #EU

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