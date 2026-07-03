Ukraine tuyên bố các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga tăng 1.150%

TPO - Robert "Magyar" Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine, cho biết USF đã tăng cường các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga lên 1.150% kể từ đầu năm nay.

(Ảnh: Reuters)

Hãng Pravda dẫn lời ông Brovdi cho biết, chiến dịch Bird-2026 của Ukraine đã mang những thực tế khắc nghiệt của chiến tranh đến lãnh thổ Nga. Thời điểm hiện tại, không còn nơi nào ở Nga được coi là hậu phương an toàn.

“Kể từ đầu năm đến nay, các binh sĩ thuộc USF đã tăng số lượng các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga lên mức đáng kinh ngạc - 1.150%”, ông Brovdi nói.

Theo vị tư lệnh này, tính riêng trong tháng 6, USF đã thực hiện 2.359 vụ tấn công tầm xa, nhắm vào các địa điểm cách 500 - 2.000 km, bao gồm 172 cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở hạ tầng năng lượng và nhiên liệu của Nga.

Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng đã thực hiện 3.406 vụ tấn công tầm trung (từ 150 - 300 km), nhắm trúng hoặc phá hủy 1.682 mục tiêu.

Với các cuộc tấn công tầm gần (25 - 150 km), quân đội Ukraine đã thực hiện 2.747 nhiệm vụ chiến đấu, tấn công hoặc phá hủy 1.265 mục tiêu.

Ông Brovdi cho biết, các mục tiêu ưu tiên vẫn là các doanh nghiệp mà Nga sử dụng doanh thu để tài trợ cho hoạt động quân sự, các cơ sở sản xuất vũ khí và linh kiện, cũng như các trung tâm hậu cần, cơ sở hạ tầng nhiên liệu, cơ sở hạ tầng chiến lược và chiến thuật, thiết bị quân sự và nhân sự.