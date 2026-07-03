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Phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM với ông Bùi Xuân Cường

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Bùi Xuân Cường.

Trước đó, ngày 24/6, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định điều động, chỉ định ông Bùi Xuân Cường - Thành ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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Ông Bùi Xuân Cường (ở giữa) được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn. (Ảnh: IT)

Ông Bùi Xuân Cường sinh năm 1975, quê Ninh Bình, có trình độ Tiến sĩ Xây dựng công trình, kỹ sư xây dựng cầu đường, Thạc sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Quản lý hành chính công và Cao cấp Lý luận chính trị.

Quá trình công tác, ông Cường từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh như: Phó Giám đốc Sở GTVT, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR), Giám đốc Sở GTVT. Năm 2022, ông Cường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại kỳ họp diễn ra vào cuối tháng 3/2026, HĐND TPHCM đã bầu 7 Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026 – 2031, gồm các ông: Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Xuân Cường, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh và ông Trần Văn Bảy.

Luân Dũng
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