Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ cháy khiến 2 người tử vong

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Ngày 3/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3271/UBND-NC về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại số 11, liền kề 9, Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng.

Công văn nêu rõ, để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ cháy tại phường Kiến Hưng

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở Y tế, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần đối với gia đình các nạn nhân theo quy định; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy.

Các đơn vị được yêu cầu kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố đối với những nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, chiều 3/7, lúc 13h29 Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 7, liền kề 9, khu đô thị Văn Phú.

Đến khoảng 14h, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.