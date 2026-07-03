Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ cháy khiến 2 người tử vong

Trần Hoàng

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Ngày 3/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3271/UBND-NC về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại số 11, liền kề 9, Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng.

Công văn nêu rõ, để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

1000038893.jpg
Hiện trường vụ cháy tại phường Kiến Hưng

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở Y tế, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần đối với gia đình các nạn nhân theo quy định; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy.

Các đơn vị được yêu cầu kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố đối với những nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, chiều 3/7, lúc 13h29 Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 7, liền kề 9, khu đô thị Văn Phú.

Đến khoảng 14h, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Trần Hoàng
#Chỉ đạo xử lý vụ cháy Hà Nội #Khắc phục hậu quả vụ cháy nhà #Điều tra nguyên nhân cháy #Hỗ trợ gia đình nạn nhân #Vai trò của chính quyền địa phương

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe