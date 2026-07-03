Bí thư Hà Nội: Thay thế ngay cán bộ sợ trách nhiệm, ngại va chạm

TPO - "Thay thế ngay và tuyệt đối không chấp nhận tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, sợ sai, ngại va chạm, né tránh công việc, đùn đẩy trách nhiệm. Càng không thể để những người thiếu bản lĩnh, thiếu năng lực, không dám làm, không biết làm, không chịu làm giữ cương vị lãnh đạo, quản lý trong bộ máy của thành phố", Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ.

Chiều 3/7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Thành ủy và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và 126 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của thành phố cho thấy, Hà Nội đã lựa chọn cách tiếp cận mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển, lấy thể chế, quy hoạch, chuyển đổi số và đổi mới mô hình tăng trưởng làm nền tảng để tạo động lực phát triển lâu dài.

Theo đó, thành phố từng bước hoàn thiện Đề án đổi mới mô hình phát triển theo cấu trúc "3 trụ cột - 5 động lực - 4 không gian phát triển", xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao và phát huy các giá trị văn hóa.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Dự kiến, GRDP quý II tăng trên 9%; thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt khoảng 410.992 tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: HNM.



Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng biểu dương các kết quả đạt được của cả hệ thống chính trị thành phố trong 6 tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố cần nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế để tập trung khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Theo Bí thư Hà Nội, các cấp ủy phải quán triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, không khoán trắng cho chính quyền các cấp mà phải cộng đồng trách nhiệm trong tất cả các nhiệm vụ công việc thuộc phạm vi quản lý của địa phương đơn vị...

Bí thư Hà Nội đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành rà soát các kịch bản tăng trưởng, thực hiện nhanh hơn nữa tất cả các công việc đang thực hiện để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026; xây dựng kịch bản xác định các dự án động lực để tạo nền tảng tăng trưởng hai con số trong năm 2027 và các năm tiếp theo...

HĐND thành phố tập trung giám sát việc thực hiện Luật Thủ đô năm 2026, các cơ chế đặc thù, giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm. Giám sát phải chỉ rõ trách nhiệm, có kiến nghị cụ thể, có thời hạn khắc phục và có kiểm tra lại sau giám sát. Qua giám sát chỉ rõ các điểm nghẽn về mặt pháp lý để kịp thời sửa đổi bổ sung, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân, tập hợp tâm huyết trí tuệ xã hội, lắng nghe nhân dân, phản ánh trung thực, giám sát thực chất và phản biện có chất lượng. Thực hiện tốt và sớm công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân dân tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các việc lớn, quan trọng của thành phố.