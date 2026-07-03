Lâm Đồng: Số doanh nghiệp giải thể tăng 69% so với cùng kỳ

TPO - 6 tháng đầu năm 2026, bên cạnh những điểm sáng như ngành du lịch đón gần 12 triệu lượt khách, kinh tế - xã hội duy trì đà tăng trưởng khá thì số liệu về tình hình kinh tế xã hội của Lâm Đồng cho thấy địa phương này có nhiều chỉ tiêu chưa đạt như kịch bản điều hành.

Chiều 3/7, Thống kê tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2026.

Ông Phạm Quốc Hùng - Trưởng Thống kê tỉnh Lâm Đồng cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng hơn 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này thấp hơn kịch bản tăng trưởng 9,32% đã đề ra, tuy nhiên vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng ở một số lĩnh vực.

Thống kê tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo.

Trong đó, khu vực nông - lâm nghiệp tăng 5,05%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,43%; khu vực dịch vụ tăng 9,17%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu, đóng góp 4 điểm phần trăm vào tổng GDP cả tỉnh.

Ở lĩnh vực thu hút đầu tư, từ đầu năm đến nay, Lâm Đồng thu hút 43 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 144.500 tỷ đồng, trong đó có 4 dự án FDI. Đối với 365 dự án còn khó khăn, vướng mắc, đến nay đã có 330 dự án được hoàn thành hoặc xác định phương án tháo gỡ, đạt hơn 90%.

Ông Phạm Quốc Hùng - Trưởng Thống kê tỉnh Lâm Đồng, báo cáo tại cuộc họp.

Đáng chú ý, ngành du lịch đón gần 12 triệu lượt khách, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm trước; dịch vụ ăn uống đạt gần 15.500 tỷ đồng, tăng 23,75%; dịch vụ lữ hành đạt 325 tỷ đồng, tăng gần 42%.

"Nhìn chung, kinh tế - xã hội duy trì đà tăng trưởng trưởng khá; quý II có chuyển biến tích cực hơn quý I, song một số lĩnh vực vẫn tăng chưa tương xứng với kịch bản điều hành, nhất là xây dựng, một số sản phẩm công nghiệp, vận tải hành khách, thu nhà đất và tiến độ chuyển hóa vốn đầu tư thành khối lượng thực hiện", ông Hùng chia sẻ.

Lâm Đồng đón gần 12 triệu lượt khách, lữ hành tăng gần 42%.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công hiện là một trong những "điểm nghẽn" lớn của địa phương. Đến ngày 29/6, toàn tỉnh mới giải ngân đạt 21% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 19,7% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Ngoài ra, môi trường sản xuất, kinh doanh cũng đối mặt nhiều khó khăn khi số doanh nghiệp giải thể tăng 69% so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính tại một số địa phương còn thiếu quyết liệt; việc triển khai chuyển đổi số, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai gắn với cải cách hành chính chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; cải thiện môi trường đầu tư, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.