Sức mạnh đại đoàn kết giúp Lâm Đồng tăng trưởng '2 con số'

Sau hợp nhất, Lâm Đồng sở hữu không gian phát triển rộng lớn cùng những lợi thế hiếm có từ cao nguyên, biển và biên giới. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP "2 con số", tỉnh xác định sức mạnh đại đoàn kết của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và gần 4 triệu người dân chính là đòn bẩy quan trọng, tạo đồng thuận, khơi thông nguồn lực và bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đứng trước cơ hội lịch sử từ việc hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông thành một “siêu” tỉnh mới. Nghị quyết 60/NQ-TW năm 2025 của Trung ương chính thức quy định hợp nhất ba tỉnh này và lấy tên là tỉnh Lâm Đồng, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cũ.

Thực hiện quan điểm của Đảng và Chính phủ về phát triển nhanh, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đã xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10%, hướng tới mức “2 con số” theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ (phấn đấu GDP cả nước tăng 10%) và Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 5/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhìn nhận, trong 6 tháng đầu năm 2026, bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; trong nước, giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng, nhân công tăng cao, làm gia tăng chi phí sản xuất, vận tải và logistics, tăng giá hàng hóa tiêu dùng dẫn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư gặp nhiều khó khăn; áp lực điều hành sau sắp xếp tổ chức bộ máy rất lớn.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I xác định mục tiêu, đến năm 2030, xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong điều kiện đó, toàn tỉnh đã nỗ lực triển khai tương đối đồng bộ các nhiệm vụ và đạt được một số kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng; một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến các công trình, dự án trọng điểm, các dự án tồn đọng, kéo dài từng bước được tháo gỡ; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm; niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục được củng cố.

Cụ thể, GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh Lâm Đồng ước đạt khoảng 8%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước; riêng quý II đạt khoảng 9,2% (cùng kỳ 2025 đạt 5,9%), thể hiện xu hướng hồi phục rõ nét trước thách thức chung. Lĩnh vực nông - lâm - thủy sản tiếp tục đóng vai trò là “bệ đỡ” với mức tăng khoảng 5,3%, vượt kịch bản đề ra. Toàn tỉnh hiện có khoảng 107.000ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có gần 1.200ha ứng dụng nông nghiệp thông minh, giúp nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản Lâm Đồng.

Công nghiệp duy trì đà tăng trưởng: Mặc dù chịu tác động của giá nguyên liệu và tiến độ một số dự án năng lượng, sản xuất công nghiệp vẫn đạt kết quả khả quan. Nhiều sản phẩm chủ lực như vật liệu xây dựng, chế biến rau quả, may mặc, phân bón… đều có mức tăng khá so với cùng kỳ, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng chung.

Vùng chuyên canh thanh long - động lực tăng trưởng nông nghiệp của Lâm Đồng.

Thương mại - dịch vụ khởi sắc mạnh mẽ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đạt khoảng 97.600 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Đặc biệt, du lịch tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh: Lâm Đồng đón gần 12 triệu lượt khách, tăng hơn 18%, trong đó khách quốc tế khoảng 825 nghìn lượt. Những con số ấn tượng này khẳng định sức hấp dẫn mới của "Lâm Đồng đại ngàn - ngàn hoa - biển xanh" với cảnh quan đa dạng, du lịch sinh thái và văn hóa phong phú.

Thu ngân sách và môi trường đầu tư: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 18.600 tỷ đồng (bằng 58% dự toán giao). Hoạt động thu hút đầu tư được đẩy mạnh: tỉnh đã thu hút 35 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký trên 56.000 tỷ đồng, đồng thời có hơn 2.600 doanh nghiệp thành lập mới (tổng vốn hơn 12.000 tỷ đồng), cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư ngày càng được củng cố.

Cùng với phát triển kinh tế, Lâm Đồng vẫn bảo đảm đời sống nhân dân toàn tỉnh. Trên 470.000 lượt người đã được khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí; các chương trình chăm lo hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển nhà ở xã hội, xây trường lớp vùng biên giới… tiếp tục triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thẳng thắn nhìn nhận, kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng, chưa khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh sau hợp nhất. Mặc dù tốc độ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chưa đạt kịch bản đề ra. Trong đó, các động lực tăng trưởng truyền thống chưa tạo được bứt phá, còn những động lực tăng trưởng mới hình thành chậm, chưa đủ sức tạo chuyển biến rõ rệt.

Với mức tăng trưởng GRDP 6 tháng ước đạt 7,97%, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 10% đòi hỏi có sự tính toán kỹ lưỡng, toàn tỉnh phải có quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt và giải pháp đột phá trong 6 tháng cuối năm. Hai ngày diễn ra kỳ họp thứ 4, HĐND phải đánh giá đúng thực trạng, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10%, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và tăng cường giám sát để tháo gỡ điểm nghẽn phát triển trên địa bàn tỉnh. Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển, Lâm Đồng xác định đầu tư công, hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số và cải cách hành chính là những “đòn bẩy” quan trọng để mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh giao trên 15.800 tỷ đồng, trong đó gần 6.855 tỷ đồng dành cho ba dự án cao tốc trọng điểm Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương và Gia Nghĩa - Chơn Thành (chiếm khoảng 34% tổng kế hoạch). Đây là những tuyến cao tốc chiến lược không chỉ giải quyết ách tắc giao thông mà còn mở rộng dư địa phát triển cho cả vùng.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung nâng cấp các tuyến quốc lộ 27, 28, đường ven biển, hạ tầng logistics và năng lượng. Mặc dù công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư còn một số vướng mắc, tỉnh đã thành lập nhiều tổ công tác đôn đốc tại hiện trường, thực hiện “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành” để đẩy nhanh tiến độ.

Ngoài ra, các cấp, ngành tăng cường cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tinh thần là “đồng hành cùng doanh nghiệp”, lấy thành công của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, tỉnh đã tổ chức hàng loạt hội nghị, diễn đàn đối thoại để lắng nghe và giải quyết kịp thời các vướng mắc về đất đai, tín dụng, quy hoạch… nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng hơn.

Chuyển đổi số là một trong nhiều “đòn bẩy” quan trọng giúp Lâm Đồng mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, sau sáp nhập, Lâm Đồng thống nhất mô hình chính quyền hai cấp với 124 đơn vị hành chính cấp xã. Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy được thực hiện nghiêm túc: tinh giản biên chế, bố trí lại cán bộ, xây dựng rõ vị trí việc làm và phân định trách nhiệm giữa các cơ quan. Nhờ đó, bộ máy mới vận hành thông suốt, bảo đảm không gián đoạn giải quyết công việc, hướng tới xây dựng nền hành chính “hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch”.

Xác định Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị (22/12/2024) về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực mới của tăng trưởng, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến xã đã kết nối mạng chuyên dùng và sử dụng văn bản điện tử; 100% lãnh đạo và công chức trong bộ máy hành chính đã được cấp chữ ký số công vụ. Tỷ lệ văn bản điện tử được ký số đạt trên 93%, góp phần tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã hoàn thành 157/264 chỉ tiêu theo Nghị quyết 57, 106 nhiệm vụ đang triển khai đúng tiến độ và chỉ còn 1 nhiệm vụ quá hạn đang được khẩn trương hoàn thiện. Đối với các chỉ tiêu theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay, tỉnh đã hoàn thành 30/55 chỉ tiêu, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Đặc biệt, toàn tỉnh cũng duy trì 124 Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã hoạt động liên thông, tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 'một cửa'. Hàng nghìn dịch vụ công trực tuyến được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, từng bước tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục một cách thuận tiện, công khai.

Kết quả khả quan đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 là tiền đề quan trọng nhưng cũng đặt ra yêu cầu lớn cho chặng đường còn lại của Lâm Đồng. Để cán đích tăng trưởng GRDP 10% như mục tiêu, Lâm Đồng xác định phải tiếp tục khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn hiện hữu và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt.

Khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng tận dụng tiềm năng kinh tế biển để phát triển kinh tế.

Điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ: Tốc độ tăng trưởng 6 tháng mới chỉ đạt khoảng 8%, thấp so với mục tiêu đề ra. Việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, một số dự án lớn gặp khó khăn về bồi thường, tái định cư. Kim ngạch xuất khẩu một số nông, thủy sản chủ lực giảm do thị trường thế giới biến động. Một bộ phận doanh nghiệp vẫn gặp khó về chi phí nguyên liệu, thị trường tiêu thụ và quy định.

Trước thực tế này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND Lâm Đồng đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung 'giao nhiệm vụ cụ thể, không để sai sót, nhắc nhở kịp thời', tạo khối đoàn kết, đồng tâm trong toàn hệ thống chính trị. 6 tháng cuối năm 2026, Lâm Đồng cũng đề ra các giải pháp then chốt để bứt phá và tăng trưởng hai con số.

Thứ nhất, đẩy nhanh hạ tầng giao thông chiến lược: Ưu tiên cao nhất cho hoàn thành các dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, Gia Nghĩa - Chơn Thành cùng các tuyến quốc lộ trọng yếu và hạ tầng ven biển. Khi các công trình này đi vào vận hành, sẽ tạo bước chuyển căn bản về kết nối vùng, giảm chi phí vận tải, mở rộng thị trường tiêu thụ và thu hút đầu tư, phát huy tối đa hiệu ứng lan tỏa giữa các khu vực cao nguyên, biển đảo, từ sản xuất nông nghiệp đến công nghiệp chế biến, dịch vụ và du lịch.

Các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch chất lượng cao… chính quyền xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết và bám sát diễn biến thị trường.

Thứ hai, tăng tốc cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất - kinh doanh: Đối với từng ngành, lĩnh vực chủ lực (nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch chất lượng cao…), chính quyền xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết, bám sát diễn biến thị trường. Các thủ tục, cơ chế hỗ trợ liên quan đến thị trường, đất đai, tín dụng, quy hoạch… được rà soát tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nông hộ mở rộng quy mô, đẩy mạnh xuất khẩu. Đặc biệt, tỉnh khuyến khích các hình thức liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm và hướng đến kinh tế tuần hoàn, phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp - công nghiệp.

Thứ ba, tăng cường chuyển đổi số toàn diện: Tiếp tục khai thác hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW, tỉnh đẩy mạnh phát triển hạ tầng số và ứng dụng công nghệ. Từng bước hiện thực hóa chính quyền số, kết nối các dịch vụ thiết yếu trực tuyến để nâng cao năng suất lao động, minh bạch hoạt động và thu hút đầu tư công nghệ cao. Ưu tiên triển khai các chương trình đào tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ hình thành doanh nghiệp số. Đây là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh cho kinh tế Lâm Đồng trong kỷ nguyên số.

Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố sát cánh cùng Nhân dân Lâm Đồng khắc phục hậu quả thiên tai.

Thứ tư, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững: Phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống người dân. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chăm lo đồng bào dân tộc, người nghèo, thực hiện kịp thời các chính sách bảo hiểm, y tế, giáo dục, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế. Địa phương kiên quyết bảo vệ các khu bảo tồn sinh thái, cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn hệ sinh thái rừng - biển làm “bộ mặt” bền vững của tỉnh.

Hơn bao giờ hết, tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và cộng đồng là quyết định. Mỗi cán bộ, đảng viên cần là tấm gương trách nhiệm và gắn bó với nhân dân; mỗi doanh nghiệp cần kiên định đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, công nghệ và mở rộng thị trường; mỗi người dân cần phát huy ý chí tự lực, đồng lòng ủng hộ các chủ trương phát triển... nhằm xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.