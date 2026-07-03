Giá vàng, giá dầu thế giới tăng mạnh

TPO - Giá vàng thế giới tăng mạnh hơn 2% trong phiên giao dịch sáng 3/7 (giờ Việt Nam) sau khi báo cáo việc làm của Mỹ thấp hơn kỳ vọng. Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng nhẹ nhưng vẫn ghi nhận tuần giao dịch chìm trong sắc đỏ.

Trong phiên giao dịch sáng 3/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 2,2%, lên 4.116,54 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên ở mức 4.125,7 USD/ounce, tăng 1,1%.

Đà tăng của kim loại quý được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD, khi chỉ số DXY giảm 0,5%, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Động lực chính đến từ báo cáo việc làm mới nhất của Bộ Lao động Mỹ. Theo đó, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn đáng kể so với dự báo 110.000 việc làm của các chuyên gia kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,2%.

Trước đó, báo cáo việc làm khu vực tư nhân công bố ngày 1/7 cũng cho thấy tốc độ tuyển dụng trong tháng 6 thấp hơn kỳ vọng, củng cố nhận định rằng thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu chậm lại.

Giá vàng thế giới tăng mạnh hơn 2% trong phiên giao dịch sáng 3/7 (giờ Việt Nam)

Ông David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures - cho rằng, số liệu việc làm yếu làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay. Theo ông, vàng thường diễn biến tích cực trong môi trường lãi suất thấp hơn, qua đó thúc đẩy lực mua mạnh trên thị trường.

Theo công cụ CME FedWatch, sau khi dữ liệu việc làm được công bố, thị trường hiện chỉ còn đánh giá khoảng 51% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, giảm từ mức 66% trước đó.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết kỳ vọng lạm phát và các rủi ro lạm phát đã giảm trong những tuần gần đây, nhưng nhấn mạnh Fed vẫn kiên định với mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%.

Một yếu tố khác hỗ trợ giá vàng là nhu cầu mua từ các ngân hàng trung ương. Hội đồng Vàng Thế giới cho biết dự trữ vàng chính thức toàn cầu tăng ròng 41 tấn trong tháng 5, cho thấy các ngân hàng trung ương đã quay trở lại xu hướng tích lũy vàng.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 2,6% lên 60,69 USD/ounce; bạch kim tăng 2,6%, lên 1.617 USD/ounce; còn palladium tăng mạnh 4,7%, đạt 1.267,14 USD/ounce.

Ở diễn biến khác, giá dầu tăng nhờ hoạt động mua bù các vị thế bán khống trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 23 cent, tương đương 0,32%, lên 71,80 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 11 cent, tương đương 0,16%, lên 68,69 USD/thùng.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần, hai loại dầu chuẩn đều ghi nhận mức giảm, trong đó Brent mất 0,6% và WTI giảm 0,78%.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của nước này trong tuần trước giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018 nhờ nhu cầu từ các nhà máy lọc dầu tăng lên, trong khi tồn kho xăng cũng đi xuống.

Dù vậy, triển vọng giá dầu vẫn chịu áp lực khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ (UBS) hạ dự báo giá dầu Brent. Ngân hàng này cho rằng lưu lượng vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đã gia tăng trở lại sau giai đoạn căng thẳng địa chính trị, qua đó làm giảm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

UBS đã hạ dự báo giá dầu Brent trong quý III xuống còn 80 USD/thùng, thấp hơn 25 USD so với dự báo trước đó. Dự báo quý IV cũng được điều chỉnh giảm 10 USD xuống 80 USD/thùng. Giá dầu Brent cho năm 2027 cũng được dự báo cắt giảm xuống còn 75 USD/thùng.