Giá vàng hôm nay (3/7): Cao nhất hơn 2 tuần qua

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước bật tăng rất mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC lên trên mốc 151 triệu đồng/lượng, đây là mức cao nhất hơn 2 tuần qua.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua. Như vậy, chỉ trong 2 ngày, giá vàng tăng 5 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu... cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 151,4 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất trong vòng hơn 2 tuần qua.

Giá vàng bật tăng mạnh trở lại theo giá thế giới.

Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 141,4 - 148,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý có giá 148 - 151 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.180 USD/ounce, tăng 111 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương hơn 133 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng 3/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.203 đồng/USD, giảm 2 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.073 - 26.463 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, đồng USD giao dịch phổ biến quanh mức 26.700 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.720 đồng/USD ở chiều bán ra.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến nay tỷ giá chỉ tăng khoảng 0,07% so với cuối năm 2025, thấp hơn đáng kể so với mức biến động của nhiều đồng tiền trong khu vực như yên Nhật, baht Thái Lan, rupiah Indonesia hay peso Philippines (biến động từ 2-7%).