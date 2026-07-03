Hội nghị khách hàng Nanoco 2026: Khi quy mô tạo nên sức bật cho bứt phá kinh doanh

Trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi, năng lực cạnh tranh không chỉ đến từ sản phẩm mà còn được quyết định bởi quy mô vận hành, khả năng đáp ứng thị trường và sức mạnh của hệ thống phân phối.

Với chủ đề “Bứt phá kinh doanh – Power Your Business”, Hội nghị Khách hàng Nanoco 2026 được tổ chức tại Đà Nẵng với sự tham gia của gần 1.000 Nhà phân phối và Đối tác trên toàn quốc. Sự kiện là dịp để doanh nghiệp nhìn lại hành trình phát triển hơn 35 năm, đồng thời chia sẻ chiến lược tăng trưởng và những định hướng trọng tâm trong giai đoạn mới.

1.300 nhà phân phối và 7.000 điểm bán hàng trên toàn quốc

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Nanoco xác định hệ thống phân phối là một trong những nền tảng cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Sau hơn ba thập kỷ phát triển, Nanoco đã xây dựng mạng lưới hơn 1.300 Nhà phân phối và 7.000 điểm bán hàng trên toàn quốc. Đây là hệ thống giúp doanh nghiệp đưa các sản phẩm Đèn, Thiết bị điện, Quạt, Bơm nước và Điện Gia dụng đến gần hơn với người tiêu dùng tại nhiều khu vực khác nhau.

Không chỉ tạo nên độ phủ thị trường rộng khắp, hệ thống phân phối còn đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, giúp Nanoco nhanh chóng nắm bắt nhu cầu thị trường, xu hướng tiêu dùng và các cơ hội tăng trưởng mới.

3 nhà máy - Hơn 150 triệu sản phẩm mỗi năm

Tại Hội nghị Khách hàng 2026, Nanoco chia sẻ định hướng phát triển giai đoạn mới với trọng tâm gồm nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu hệ thống vận hành và mở rộng hiệu quả hệ thống phân phối.

Hiện doanh nghiệp sở hữu 3 nhà máy sản xuất và 26 chi nhánh trên toàn quốc, tạo nền tảng vận hành đồng bộ từ nghiên cứu, sản xuất đến phân phối. Hệ thống này giúp Nanoco đưa ra thị trường hơn 150 triệu sản phẩm mỗi năm, phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Bên cạnh các ngành hàng truyền thống như Đèn và Thiết bị điện, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm với các nhóm Quạt, Bơm nước, Gia dụng bếp, Gia dụng cá nhân cùng nhiều ngành hàng mới phục vụ nhu cầu sinh hoạt hiện đại.

Việc liên tục mở rộng danh mục sản phẩm không chỉ tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn giúp hệ thống phân phối gia tăng cơ hội kinh doanh trên cùng một nền tảng thương hiệu.

Ampo.vn, ProClub và chiến lược chuyển đổi số toàn diện

Một trong những nội dung được quan tâm tại Hội nghị Khách hàng 2026 là chiến lược chuyển đổi số nhằm gia tăng hiệu quả kết nối với hệ thống phân phối.

Doanh nghiệp hiện triển khai nền tảng Ampo.vn, hỗ trợ Nhà phân phối tra cứu sản phẩm, cập nhật giá bán, theo dõi chương trình ưu đãi và đặt hàng trực tuyến. Bên cạnh đó, hệ thống kích hoạt bảo hành điện tử cùng chương trình tích điểm ProClub tiếp tục được đầu tư nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hoạt động hậu mãi.

Theo đại diện doanh nghiệp, chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ bán hàng mà còn là giải pháp giúp kết nối nhanh hơn giữa doanh nghiệp, hệ thống phân phối và người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường ngày càng thay đổi.

1.000 đối tác cùng hướng tới mục tiêu Bứt phá kinh doanh

“Bứt phá kinh doanh – Power Your Business” không chỉ là chủ đề của hội nghị mà còn là định hướng phát triển xuyên suốt của Nanoco trong giai đoạn mới.

Theo doanh nghiệp, bứt phá không đến từ những thay đổi ngắn hạn mà được xây dựng trên nền tảng vững chắc gồm năng lực sản xuất chủ động, hệ thống phân phối rộng khắp, hoạt động nghiên cứu phát triển liên tục và khả năng thích ứng với những xu hướng mới của thị trường.

Với hơn 35 năm phát triển, 3 nhà máy, 26 chi nhánh, hơn 1.300 Nhà phân phối, 7.000 điểm bán hàng cùng năng lực sản xuất hơn 150 triệu sản phẩm mỗi năm, Nanoco đang từng bước củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn. Hội nghị Khách hàng 2026 là dịp để doanh nghiệp và hệ thống đối tác cùng nhìn về tương lai, mở rộng cơ hội hợp tác và hướng tới những mục tiêu tăng trưởng bền vững trong những năm tiếp theo.