HAPHARCO vinh dự nhận Giấy khen của Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công an

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (HAPHARCO) vinh dự được Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an trao tặng Giấy khen “Đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025”. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, tuân thủ pháp luật và phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo đảm an ninh kinh tế, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

HAPHARCO có tiền thân là các cửa hàng tách từ Công ty Bách hóa Hà Nội, được thành lập ngày 06/05/1955. Qua nhiều lần tổ chức, sáp nhập và tái cơ cấu, đến năm 2003, trên cơ sở khối kinh doanh của Xí nghiệp Liên hợp Dược Hà Nội và sáp nhập thêm 03 công ty khác, HAPHARCO chính thức được thành lập với tên gọi Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội.

HAPHARCO đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp hoạt động uy tín trong lĩnh vực phân phối dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Với mạng lưới phân phối rộng khắp, cùng hệ thống đối tác trong nước và quốc tế, Công ty không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của các cơ sở y tế và người tiêu dùng.

Trong quá trình hoạt động, HAPHARCO luôn tuân thủ và tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành quy định về an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời xây dựng các phương án phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công an trao tặng Giấy khen cho HAPHARCO đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Năm 2025, HAPHARCO tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động. Công ty thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xây dựng, triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn đối với cơ sở vật chất, hệ thống kho và tài sản doanh nghiệp. Mô hình "Tự phòng, tự quản về an ninh trật tự" được duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong quản lý tài sản và giữ gìn môi trường làm việc kỷ cương, an toàn. Nhờ đó, 100% đơn vị trực thuộc đảm bảo an toàn, không để xảy ra các vụ việc mất an ninh, cháy nổ hay vi phạm pháp luật.

Sau hơn bảy thập kỷ hoạt động và phát triển, HAPHARCO đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối dược phẩm và thiết bị y tế tại Việt Nam. Doanh nghiệp là đối tác của nhiều hãng dược phẩm đa quốc gia, đồng thời xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp, phục vụ nhu cầu của các bệnh viện, cơ sở y tế và hệ thống nhà thuốc trên cả nước.

Kho bảo quản dược phẩm đạt chuẩn GDP, GSP của HAPHARCO

Để bảo đảm chất lượng sản phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng, HAPHARCO đầu tư hệ thống kho bảo quản đạt tiêu chuẩn GDP (Good Distribution Practices) và GSP (Good Storage Practices) theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Đồng thời, Công ty ứng dụng công nghệ trong quản lý và vận hành kho, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc, góp phần bảo đảm mỗi sản phẩm đến tay khách hàng đều đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng.

Với phương châm "Thương hiệu khẳng định niềm tin", HAPHARCO luôn lấy chất lượng sản phẩm, tính minh bạch trong hoạt động và lợi ích của khách hàng làm trọng tâm phát triển. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn trong hoạt động nhập kho, bảo quản và phân phối dược phẩm, thiết bị y tế đã giúp doanh nghiệp xây dựng uy tín vững chắc trên thị trường, đồng thời tạo dựng niềm tin đối với các đối tác, cơ sở y tế và người tiêu dùng.

Hapharco là một trong các đơn vị được chứng nhận là công ty có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc Gia Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026. Năm 2025 cũng là năm thứ 8 liên tiếp Hapharco được Vietnam Report đánh giá xếp hạng Top 10 Công ty phân phối Dược phẩm uy tín tại Việt Nam. Với định hướng phát triển bền vững, Công ty luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và đóng góp tích cực vào ngân sách hằng năm.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, HAPHARCO luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người dân vùng thiên tai, các quỹ bảo trợ trẻ em và quỹ vì người nghèo, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Việc được Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an trao tặng Giấy khen “Đã có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025” là sự ghi nhận những nỗ lực của HAPHARCO trong xây dựng doanh nghiệp an toàn, tuân thủ pháp luật và phát triển bền vững. Đây cũng là động lực để HAPHARCO tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, đầu tư công nghệ, hoàn thiện hệ thống phân phối và xây dựng chuỗi cung ứng dược phẩm, thiết bị y tế an toàn, minh bạch, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành y tế Việt Nam.