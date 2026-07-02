Tập đoàn Mavin và World Vision chín năm gieo mầm hi vọng cho người dân vùng cao Thanh Hoá

9 năm liên tiếp đồng hành, Tập đoàn Mavin và World Vision International tại Việt Nam International tại Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ sinh kế toàn diện tại ba vùng miền núi ở Thanh Hóa, mang đến cơ hội đổi đời cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số, hộ nghèo. Chương trình cũng trao niềm tin, hy vọng và động lực để người dân dám mơ về tương lai đủ đầy hơn.

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hộ gia đình được hỗ trợ năm 2026

26.000

vịt giống Mavin Cherry được trao đi trong năm 2026

9 năm

đồng hành

(2018 - 2026)

gần 1.000

hộ dân hưởng lợi lũy kế từ chương trình hợp tác Mavin – World Vision International tại Việt Nam



Xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho hộ gia đình nghèo

Tại những bản làng nằm sâu trong những dãy núi tại Thanh Hoá, ở các vùng như Như Xuân, Thường Xuân và Thạch Thành – nơi điều kiện sinh kế còn nhiều khó khăn, đời sống người dân phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ – chương trình hỗ trợ sinh kế bằng mô hình chăn nuôi vịt đang mở ra cơ hội cải thiện đời sống cho người dân.

Không chỉ hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi và hướng dẫn kỹ thuật, chương trình còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân, đặc biệt là các hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số, từ tâm lý tự ti, chấp nhận khó khăn sang chủ động phát triển sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập và hướng tới cuộc sống ổn định hơn.

Thực tế triển khai cho thấy, từ những đàn vịt giống ban đầu, nhiều hộ gia đình đã có thêm nguồn thu, tích lũy kinh nghiệm chăn nuôi và tạo nền tảng để tiếp tục mở rộng sản xuất. Khi được trao cơ hội phù hợp và đồng hành đúng cách, người dân có thêm niềm tin để vươn lên thoát nghèo và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình.

Kể từ năm 2017, Tập đoàn Mavin đã sát cánh cùng World Vision International tại Việt Nam International tại Việt Nam trong hành trình hỗ trợ cộng đồng tại nhiều địa phương trên cả nước.

120 hộ tại Vùng Chương trình Như Xuân nhận vịt giống do Mavin hỗ trợ năm 2026, mỗi hộ 100 con.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp hai bên hợp tác, với gần 1.000 hộ dân hưởng lợi lũy kế từ các chương trình hỗ trợ sinh kế. Đây là minh chứng cho cam kết lâu dài, bền bỉ và có trách nhiệm của doanh nghiệp và tổ chức phát triển trong việc chung tay cải thiện đời sống người dân, đặc biệt là tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Sáng 25/6 và 2/7, Mavin đã phối hợp cùng World Vision International tại Việt Nam cấp phát 12.000 và 8.000 con vịt giống cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại vùng Như Xuân và Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Dự kiến ngày 9/7 sẽ cấp phát thêm 6.000 con cho các hộ dân tại Thạch Thành.

Kể từ năm 2017, Tập đoàn Mavin đã sát cánh cùng World Vision International tại Việt Nam International tại Việt Nam trong hành trình hỗ trợ cộng đồng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp hai bên hợp tác, với gần 1.000 hộ dân hưởng lợi lũy kế từ các chương trình hỗ trợ sinh kế. Đây là minh chứng cho cam kết lâu dài, bền bỉ và có trách nhiệm của doanh nghiệp và tổ chức phát triển trong việc chung tay cải thiện đời sống người dân, đặc biệt là tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Sáng 25/6 và 2/7, Mavin đã phối hợp cùng World Vision International tại Việt Nam cấp phát 12.000 và 8.000 con vịt giống cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại vùng Như Xuân và Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Dự kiến ngày 9/7 sẽ cấp phát thêm 6.000 con cho các hộ dân tại Thạch Thành.

120 hộ tại Vùng Chương trình Như Xuân nhận vịt giống do Mavin hỗ trợ năm 2026, mỗi hộ 100 con.

"Hôm nay gia đình được nhận vịt giống, và sẽ chăm sóc để vịt lớn tới ba, bốn kg sau này, không để vịt chết mà sẽ nuôi vịt theo quy trình đã được tập huấn để tăng thêm thu nhập cho gia đình.” — Bà Hoa, hộ gia đình tại Thanh Hóa, chia sẻ

Hỗ trợ giống, kỹ thuật để hộ gia đình vượt khó khăn

Chương trình không dừng lại ở việc trao con giống. Mỗi hộ gia đình được tham gia một hành trình hỗ trợ toàn diện: Đào tạo kỹ thuật chăn nuôi vịt – từ lý thuyết đến thực hành tại địa bàn; Khảo sát và tư vấn cải tạo chuồng trại phù hợp điều kiện gia đình;100 con vịt giống Cherry Valley – giống vịt chuyên thịt, tăng trưởng tốt, phù hợp khí hậu địa phương; Thức ăn chăn nuôi và vật tư y tế đến khi vịt đạt 30 ngày tuổi; Theo dõi và tư vấn kỹ thuật liên tục trong suốt quá trình chăn nuôi.

Sau khi chương trình kết thúc, Mavin sẽ tiếp tục phối hợp với World Vision International tại Việt Nam hỗ trợ các hộ dân tái đàn và mở rộng mô hình – đảm bảo sinh kế không chỉ bắt đầu mà còn được duy trì lâu dài.

“Chúng tôi tin rằng, mỗi đàn vịt xuất chuồng sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho một gia đình nhỏ. Ở đó mọi trẻ em đều có dinh dưỡng đủ đầy, có quần áo đẹp và đồ dùng học tập. Ở đó cũng có người cha, người mẹ nắm vững kiến thức chăn nuôi an toàn và hợp tác với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm.” - Ông Phạm Văn Vinh, Quản lý Chương trình Sinh kế, World Vision International tại Việt Nam

ĐỊNH HƯỚNG TIẾP THEO

Bước sang năm thứ 9 hợp tác, Mavin và World Vision International tại Việt Nam không chỉ tiếp tục triển khai một chương trình hỗ trợ sinh kế, mà còn tiếp tục vun đắp mô hình hợp tác phát triển cộng đồng đã được kiểm chứng về tính hiệu quả và khả năng lan tỏa.

Thông qua chương trình, hai bên kỳ vọng mô hình chăn nuôi vịt Cherry Valley sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả tại địa bàn Thanh Hóa, giúp các hộ dân được trang bị đầy đủ hơn về kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để tiếp tục tái đàn, mở rộng sản xuất và từng bước nâng cao thu nhập.

Xa hơn, mô hình này có thể trở thành nền tảng để người dân phát triển sang các vật nuôi khác, tiến tới xây dựng sinh kế ổn định, lâu dài và bền vững hơn cho gia đình.

"Tại Mavin, chúng tôi tin rằng phát triển bền vững không chỉ là phát triển doanh nghiệp, mà còn là tạo ra giá trị tích cực cho xã hội và cộng đồng. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng World Vision International tại Việt Nam trong chương trình đầy ý nghĩa này và sẽ tiếp tục chung tay lan tỏa mô hình, góp phần giúp thêm nhiều hộ dân có cơ hội vươn lên trong tương lai. " – Ông David John Whitehead, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin

Hành trình 9 năm đồng hành giữa Mavin và World Vision International tại Việt Nam là minh chứng cho thấy rằng, khi doanh nghiệp và tổ chức phát triển cùng chia sẻ một tầm nhìn chung – đặt con người làm trung tâm, hướng tới phát triển bền vững và trao quyền cho cộng đồng, thì những tác động tích cực tạo ra sẽ vượt xa phạm vi của một chương trình đơn lẻ. Đó là hành trình gieo mầm hy vọng, khơi dậy nội lực và góp phần mở ra những tương lai tốt đẹp hơn cho người dân vùng khó khăn.