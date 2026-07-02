Thương hiệu quốc gia Gốm Chu Đậu vinh dự nhận Giấy khen của Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công an

Công ty CP Gốm Chu Đậu - thành viên của Tập đoàn BRG vinh dự được Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an trao Giấy khen ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025. Sự ghi nhận này khẳng định những nỗ lực của doanh nghiệp trong xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, tuân thủ pháp luật, đồng thời phát huy vai trò của một Thương hiệu Quốc gia trong bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.

Đối với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển nghề gốm truyền thống, môi trường sản xuất ổn định và an toàn không chỉ là điều kiện để duy trì hoạt động kinh doanh mà còn là nền tảng để gìn giữ những giá trị di sản được bồi đắp qua nhiều thế kỷ.

Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công an trao tặng Giấy khen cho Công ty CP Gốm Chu Đậu đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Nhận thức rõ điều đó, Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu luôn gắn nhiệm vụ phát triển sản xuất với công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Dưới sự hướng dẫn của Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an và các cơ quan chức năng, doanh nghiệp duy trì hiệu quả mô hình "Tự phòng, tự quản về an ninh trật tự"; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong quản lý tài sản, bảo vệ thông tin và xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, an toàn. Phong trào thi đua lao động sản xuất được triển khai gắn với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.

Nhờ đó, Gốm Chu Đậu nhiều năm liên tục duy trì hoạt động sản xuất hiệu quả, bảo đảm việc làm cho người lao động, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và khẳng định vị thế của một thương hiệu gốm mỹ nghệ cao cấp của Việt Nam.

Môi trường sản xuất an toàn, ổn định góp phần giúp Gốm Chu Đậu nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia.

Gốm Chu Đậu là dòng gốm cổ cao cấp của Việt Nam, hình thành từ thế kỷ XIII và phát triển rực rỡ trong các thế kỷ XV-XVI tại vùng Chu Đậu xã Thái Tân, Hải Phòng. Sau nhiều thế kỷ thất truyền, dòng gốm quý này được phục dựng từ năm 2001 với khát vọng khôi phục một di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc và đưa tinh hoa gốm Việt trở lại đời sống đương đại.

Điểm đặc sắc của Gốm Chu Đậu nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật chế tác tinh xảo, kỹ thuật men tro trấu độc đáo và các họa tiết mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Mỗi sản phẩm không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và trí tuệ Việt đúc kết qua hàng thế kỷ.

Đến nay, Gốm Chu Đậu đã khẳng định vị thế là thương hiệu gốm mỹ nghệ cao cấp của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhiều hiện vật gốm Chu Đậu cổ hiện được lưu giữ và trưng bày tại 46 bảo tàng danh tiếng thuộc 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, minh chứng cho giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc biệt của dòng gốm này. Thương hiệu cũng nhiều năm liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, đồng thời có nhiều sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, khẳng định chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Bên cạnh việc gìn giữ nghề gốm truyền thống, Gốm Chu Đậu đã tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương, duy trì đội ngũ nghệ nhân lành nghề và chú trọng đào tạo thế hệ kế cận nhằm bảo tồn các kỹ thuật chế tác cổ.

Gốm Chu Đậu tại triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Các sản phẩm Gốm Chu Đậu ngày nay không chỉ hiện diện trong đời sống, mà còn trở thành quà tặng văn hóa, quà tặng ngoại giao, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu tích cực đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội, hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ giáo dục và quảng bá văn hóa Việt Nam thông qua nhiều sự kiện trong nước và quốc tế. Những hoạt động này tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Nghệ nhân Gốm Chu Đậu được đảm bảo cuộc sống để có thể dồn tâm huyết tiếp tục gìn giữ nghệ thuật gốm sứ truyền thống

Được nhận Giấy khen từ Cục An ninh kinh tế trao tặng trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2025 là sự ghi nhận những nỗ lực của Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu trong xây dựng doanh nghiệp an toàn, tuân thủ pháp luật và phát triển bền vững. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục phát huy giá trị của Thương hiệu Quốc gia Gốm Chu Đậu, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, lan tỏa tinh hoa gốm Việt ra thế giới, góp phần phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản văn hóa, xây dựng môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh an toàn và bền vững trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.