Hanoi Centre khai trương, quy tụ gần 200 thương hiệu giữa trung tâm Hà Nội

Hơn 41.000 m2 diện tích bán lẻ, gần 200 thương hiệu trong và ngoài nước cùng tỷ lệ lấp đầy hơn 90% giúp Hanoi Centre trở thành một trong những điểm đến mua sắm, giải trí và phong cách sống mới của Thủ đô.

Tối 2/7, Hanoi Centre - trung tâm thương mại tại số 175 Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội - do Keppel, doanh nghiệp quản lý và vận hành tài sản toàn cầu có trụ sở tại Singapore, chính thức khai trương.

Là hạng mục trung tâm thương mại thuộc dự án phức hợp Tiến Bộ Plaza, Hanoi Centre sở hữu hơn 41.000 m2 diện tích bán lẻ và quy tụ gần 200 thương hiệu trong nhiều lĩnh vực như mua sắm, ẩm thực, giải trí và phong cách sống, hướng tới đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng hiện đại.

Với tỷ lệ lấp đầy hơn 90%, Hanoi Centre thu hút nhiều thương hiệu lớn trong nước và quốc tế. Nổi bật có adidas Brand Centre đầu tiên tại miền Bắc, cửa hàng BERSHKA đầu tiên tại Việt Nam, Urban Revivo đầu tiên tại Hà Nội, cùng các cửa hàng chủ lực của POP MART, BOSS, CHANEL và Zara. Galaxy CineX - một trong những tổ hợp rạp chiếu phim trải nghiệm hiện đại tại Việt Nam - cũng lựa chọn Hanoi Centre để hiện diện.

Toàn cảnh tổ hợp Hanoi Centre.

Theo đại diện dự án, trước thời điểm khai trương chính thức, Hanoi Centre đã đón hơn hai triệu lượt khách. Trong thời gian tới, trung tâm thương mại tiếp tục bổ sung thêm nhiều thương hiệu như Uniqlo, Wilson, Jo Malone London và COACH, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái mua sắm và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hồng Minh - Tổng Giám đốc TID Group, cho biết điểm khác biệt của Hanoi Centre nằm ở sự kết hợp giữa không gian thương mại hiện đại với các giá trị lịch sử và bản sắc văn hóa của Hà Nội.

Theo bà Minh, dự án nằm gần nhiều địa danh mang tính biểu tượng của Thủ đô như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thành Thăng Long và khu Phố cổ. Đây cũng là khu vực từng đặt Nhà máy Đúc tiền dưới thời Pháp thuộc. Trong quá trình phát triển dự án, chủ đầu tư chú trọng gìn giữ các giá trị di sản hiện hữu, trong đó có cây đa khoảng 140 năm tuổi trong khuôn viên.

Ở góc độ nhà đầu tư, ông Loh Chin Hua - Tổng Giám đốc Keppel, đánh giá Singapore và cộng đồng doanh nghiệp Singapore tiếp tục tin tưởng vào tiềm năng phát triển của Việt Nam cũng như những cơ hội hợp tác mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Theo ông, định hướng mở rộng sang các lĩnh vực như kinh tế số, công nghệ và phát triển bền vững của Việt Nam là phù hợp. Keppel cam kết tiếp tục đồng hành thông qua chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước nhằm tạo ra các dự án mang lại hiệu quả kinh tế.

Sau lễ khai trương, Hanoi Centre sẽ triển khai chuỗi hoạt động dành cho khách tham quan như trình diễn thời trang, lễ hội văn hóa và nhiều chương trình tương tác dành cho mọi lứa tuổi, góp phần tạo thêm điểm nhấn cho không gian mua sắm, giải trí mới của Hà Nội.