Tàu cá vận chuyển 30.000 lít dầu lậu trên biển TPHCM

TPO - Lực lượng Hải quan phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển vừa phát hiện, bắt giữ một tàu cá vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu diesel (DO) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển TPHCM.

Ngày 2/7, Chi cục Điều tra chống buôn lậu - Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển và phát hiện một tàu cá có dấu hiệu nghi vấn.

Cụ thể, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 và Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 3 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Hải đội Biên phòng 2 - Bộ đội Biên phòng TPHCM cùng Phòng Phòng chống tội phạm, vi phạm thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiến hành kiểm tra tàu cá mang số hiệu BV-98141-TS.

Lực lượng chức năng bắt giữ 30.000 lít dầu không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên tàu có 3 thuyền viên. Thuyền trưởng khai nhận phương tiện đang vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số dầu đang vận chuyển.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, niêm phong toàn bộ tang vật và đưa phương tiện về cảng của Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục Hải quan, vụ việc tiếp tục cho thấy hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát Biển trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa trên tuyến biển.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ vận chuyển dầu DO, dầu FO không rõ nguồn gốc trên biển với số lượng lớn. Hoạt động buôn lậu, sang mạn dầu trái phép thường diễn ra trên các tuyến hàng hải, vùng biển giáp ranh hoặc khu vực neo đậu tàu thuyền nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Dầu DO là mặt hàng có giá trị lớn, nhu cầu tiêu thụ cao trong hoạt động khai thác hải sản, vận tải biển và sản xuất công nghiệp. Chênh lệch giá giữa nguồn hàng hợp pháp và nguồn hàng trôi nổi tạo ra lợi nhuận đáng kể, khiến các đối tượng tìm cách hợp thức hóa hoặc vận chuyển trái phép để trục lợi.

Trước tình hình này, Cục Hải quan đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu trên tuyến biển năm 2026, tập trung vào các mặt hàng trọng điểm như xăng dầu, than, khoáng sản và hàng hóa có thuế suất cao.