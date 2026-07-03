Lý do doanh nghiệp 'khai tử' ở Đắk Lắk tăng gần 100%

TPO - Trong 6 tháng đầu năm, Đắk Lắk có 428 doanh nghiệp giải thể, tăng 98,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin được nêu ra tại kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 2/7.

Tại phiên họp, đại biểu chất vấn trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 428 doanh nghiệp giải thể, tăng 98,1% so với cùng kỳ; 1.209 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 12,3%; cùng với 255 hợp tác xã ngừng hoạt động.

Đối với vấn đề này, ông Cao Đình Huy - Giám đốc Sở Tài chính - cho hay, các doanh nghiệp giải thể chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại (34%), xây dựng (10%) và bất động sản (7%). Nguyên nhân chủ yếu do sức mua phục hồi chậm, chi phí logistics và nguyên vật liệu đầu vào vẫn ở mức cao, trong khi nhiều vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng chưa được xử lý dứt điểm.

Ông Cao Đình Huy - Giám đốc Sở Tài chính - trả lời chất vấn.

Để cải thiện môi trường đầu tư, ông Cao Đình Huy thông tin thêm, tỉnh đang triển khai cơ chế "luồng xanh”, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính xuống tối đa 35 ngày thông qua cơ chế phối hợp liên thông giữa các sở, ngành. Đến nay, 106 dự án đã được đưa vào danh mục áp dụng cơ chế này.

Cơ chế "luồng xanh" không phân biệt quy mô doanh nghiệp mà ưu tiên các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở, năng lượng, dự án có tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên hoặc các dự án trọng điểm theo chỉ đạo của tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Một nội dung khác được nhiều đại biểu quan tâm là khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Kim Cương - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 - thông tin, dư nợ tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khiêm tốn. Những doanh nghiệp này còn hạn chế về năng lực quản trị, hệ thống kế toán và báo cáo tài chính chưa minh bạch, thậm chí chưa tách bạch giữa tài chính cá nhân và tài chính doanh nghiệp, khiến các tổ chức tín dụng gặp khó khăn trong quá trình thẩm định.

Theo ông Nguyễn Kim Cương, các doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa báo cáo tài chính, đồng thời tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu các cơ chế bảo lãnh tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn.

Ở lĩnh vực xúc tiến thương mại, bà Nguyễn Thị Thu An - Giám đốc Sở Công Thương - cho biết trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã hỗ trợ 150 lượt doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại với tổng kinh phí khoảng 1,3 tỷ đồng; đồng thời kết nối với các hệ thống phân phối lớn vào các tập đoàn lớn của nước ngoài.

Theo bà An, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại tại Malaysia và một số thị trường tiềm năng khác; đẩy mạnh tập huấn kỹ năng bán hàng trên nền tảng số, thương mại điện tử và livestream, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Khách hàng tìm hiểu sản phẩm được sản xuất tại Đắk Lắk.

Kết luận nội dung chất vấn, ông Từ Thái Giang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk - đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68 và Nghị quyết 57; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phát triển hạ tầng giao thông, thúc đẩy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và tích tụ đất đai để tạo thêm dư địa phát triển.

Ông Giang nhấn mạnh, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026 không chỉ là yêu cầu về chỉ tiêu kinh tế mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển 2026-2030. Để đạt mục tiêu đó, các cấp, các ngành cần hành động quyết liệt hơn, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, khơi thông mọi nguồn lực cho tăng trưởng.