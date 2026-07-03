Ống thép luồn dây điện EMT Vietconduit tiêu chuẩn UL 797: Giải pháp an toàn cho hạ tầng trọng điểm

Trước yêu cầu khắt khe về an toàn hệ thống cơ điện (M&E) tại các công trình lớn, ống thép luồn dây điện EMT Vietconduit đạt chuẩn UL 797 và QCVN 16:2023/BXD đang trở thành giải pháp kỹ thuật tối ưu, đảm bảo an toàn cháy nổ tại công trình.

Tại các dự án hạ tầng lớn hay khu phức hợp công nghiệp, mạng lưới cáp nguồn và tín hiệu luôn là "mạch máu" quyết định sự vận hành của toàn bộ công trình. Đặc thù của các không gian này là môi trường tương đối khắc nghiệt: chịu áp lực từ độ ẩm, bụi bẩn, nguy cơ va đập cơ học hoặc sự rung lắc liên tục từ thiết bị công suất cao. Điều này đòi hỏi các kỹ sư phải ưu tiên lựa chọn vật tư cơ điện có độ bền vượt trội, khả năng bảo vệ tối đa hệ thống dây dẫn và đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế.

Ống thép luồn dây điện EMT Vietconduit: Khẳng định chất lượng qua tiêu chuẩn UL 797

Đáp ứng các tiêu chí khắt khe đó, ống thép luồn dây điện EMT của Công ty CP Ống Thép Luồn Dây Điện Việt Nam (Vietconduit – VNC) được sản xuất đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế UL 797. Quy trình này đảm bảo sản phẩm có độ dày thành ống đồng đều, bề mặt nhẵn mịn giúp tối ưu hóa việc kéo dây, đồng thời chịu lực va đập cao và không bị biến dạng trước tác động ngoại lực trong suốt quá trình thi công.

Ống thép luồn dây điện EMT do Vietconduit sản xuất đạt chuẩn UL 797

Bên cạnh độ bền cơ học, sản phẩm còn giải quyết triệt để bài toán an toàn cháy nổ. Khác biệt hoàn toàn với vật liệu nhựa thông thường, ống thép EMT Vietconduit có khả năng chịu nhiệt cao, không bắt lửa, không lan truyền đám cháy và đặc biệt là không phát sinh khói độc khi hỏa hoạn. Đặc tính này giúp bảo vệ hệ thống cáp tín hiệu điều khiển cốt lõi hoạt động ổn định để phục vụ công tác cứu hộ khẩn cấp.

Ngoài ra, nhờ xử lý bằng công nghệ mạ kẽm hoặc mạ kẽm nhúng nóng hiện đại, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn vượt trội ngay cả trong môi trường độ ẩm cao, mang lại tuổi thọ vận hành bền bỉ suốt nhiều thập kỷ, tương thích với vòng đời thiết kế dài hạn của các công trình.

Chính nhờ đáp ứng các tiêu chí trên, ống thép luồn dây điện EMT của Vietconduit trở thành lựa chọn phù hợp cho nhiều công trình hạ tầng và công nghiệp quy mô lớn như tuyến Metro, nhà máy sản xuất, trung tâm thương mại và các tòa nhà cao tầng. Năng lực của Vietconduit cũng đã được kiểm chứng thông qua việc đồng hành cùng nhiều dự án trọng điểm, tiêu biểu như Sân bay Phú Quốc, Sân bay Buôn Ma Thuột, Tòa nhà Times Square, Lotte Mart Gò Vấp, Nhà máy Samsung tại Quận 9 cùng nhiều dự án FDI quy mô lớn trên cả nước.

Nội địa hóa chuỗi cung ứng - Điểm tựa cho tiến độ dự án

Đối với các dự án trọng điểm, năng lực đảm bảo tiến độ và ổn định chuỗi cung ứng là yếu tố then chốt giúp nhà thầu tối ưu hóa quy trình thi công. Đáp ứng yêu cầu này, Vietconduit cung cấp hệ sinh thái vật tư cơ điện đồng bộ, từ ống thép luồn dây điện, ống ruột gà lõi thép cho đến hệ thống giá đỡ phụ trợ (thanh Unistrut, máng cáp, máng cáp lưới).

Việc ứng dụng giải pháp trọn gói từ một nhà sản xuất giúp kiểm soát chất lượng đồng nhất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, loại bỏ rủi ro sai lệch thông số kỹ thuật. Đồng thời, năng lực sản xuất nội địa giúp rút ngắn thời gian giao hàng, hỗ trợ nhà thầu chủ động trước biến động logistics và đáp ứng tiến độ công trình.

Đặc biệt, sản phẩm của Vietconduit đạt chứng nhận hợp quy QCVN 16:2023/BXD. Theo Quy chuẩn Kỹ thuật Việt Nam của Bộ Xây dựng - QCVN 16:2023/BXD thông tư số 04/2023/TT-BXD, từ ngày 01/01/2024 tất cả các chủng loại vật liệu xây dựng phải có chứng nhận Hợp chuẩn & Hợp Quy khi nghiệm thu công trình. Do vậy, Quý Khách hàng nên mua sản phẩm từ các Nhà sản xuất uy tín & chất lượng, có đầy đủ chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy theo quy định pháp luật để tránh Chủ Đầu Tư & Tư Vấn Giám Sát không nghiệm thu khi lắp đặt công trình.

Giấy chứng nhận UL 797 cho sản phẩm ống thép luồn dây điện của Vietconduit

Khẳng định giá trị vật tư sản xuất trong nước

Sự phát triển của hạ tầng kỹ thuật và các khu công nghiệp thế hệ mới đang làm gia tăng nhu cầu về vật tư cơ điện đạt chuẩn quốc tế. Với năng lực sản xuất nội địa, Vietconduit không chỉ giúp tối ưu chi phí, đảm bảo nguồn cung và tiến độ dự án, mà còn góp phần nâng cao năng lực tự chủ của ngành công nghiệp phụ trợ, khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt trong các công trình hạ tầng quy mô lớn.

Công ty CP Ống Thép Luồn Dây Điện Việt Nam

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