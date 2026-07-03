Saigon Marina IFC trình diễn pháo hoa nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hòa chung không khí kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2026), tối ngày 02/7/2026, từ 21h00 đến 21h15, Saigon Marina IFC đã mang đến chương trình pháo hoa nghệ thuật ngay tại tòa tháp, góp phần tạo nên dấu ấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động chào mừng cột mốc lịch sử của Thành phố Hồ Chí Minh.

Saigon Marina IFC rực sáng lung linh trên đường chân trời thành phố mang tên Bác

Chương trình diễn ra trong không khí phấn khởi của người dân thành phố khi cùng hướng tới dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình phát triển của đầu tàu kinh tế quốc gia. Cùng với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và lễ hội được tổ chức trên khắp thành phố, màn trình diễn pháo hoa tại Saigon Marina IFC đã góp phần lan tỏa niềm tự hào về một thành phố năng động, sáng tạo và không ngừng vươn lên.

Pháo hoa bung nở trên bầu trời cùng với hiệu ứng LED Matrix dọc theo thân tòa tháp tạo ra một màn trình diễn ánh sáng độc đáo

Tọa lạc trên vùng đất Ba Son lịch sử, nơi gắn liền với nhiều dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển từ Sài Gòn đến Thành phố Hồ Chí Minh, Saigon Marina IFC đồng hành cùng sự kiện kỷ niệm mang ý nghĩa đặc biệt này bằng chương trình trình diễn pháo hoa nghệ thuật như một lời chúc mừng gửi đến thành phố và người dân nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ vùng đất từng ghi dấu những trang sử quan trọng của đô thị bên sông Sài Gòn, Ba Son hôm nay đang tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ cùng sự phát triển của thành phố. Trong bối cảnh đó, Saigon Marina IFC hiện diện như một biểu tượng thời đại của diện mạo đô thị mới, kết nối giá trị lịch sử với khát vọng phát triển trong tương lai.

Màn pháo hoa từ những tầng cao của tòa tháp như một lời vinh danh dành cho thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút từ những tầng cao của tòa tháp Saigon Marina IFC đã tạo nên điểm nhấn trên đường chân trời thành phố trong đêm kỷ niệm. Những hiệu ứng ánh sáng được thực hiện trong thời khắc đặc biệt không chỉ góp phần làm phong phú không khí lễ hội mà còn thể hiện sự đồng hành của Saigon Marina IFC cùng hành trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Những hiệu ứng ánh sáng đặc sắc từ những tầng cao như một bản giao hưởng ánh sáng trên không

Thông qua sự kiện, Saigon Marina IFC mong muốn lan tỏa thông điệp “Tự hào tỏa sáng cùng thành phố, tôn vinh nửa thế kỷ mang tên Bác”, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển của thành phố trên hành trình hướng tới vị thế trung tâm tài chính quốc tế trong tương lai.

Saigon Marina IFC đã trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo người dân và du khách theo dõi từ nhiều nơi trong thành phố trong màn pháo hoa rực rỡ này.

Diễn ra tại khu vực trung tâm thành phố bên dòng sông Sài Gòn, chương trình pháo hoa nghệ thuật tại Saigon Marina IFC đã trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo người dân và du khách theo dõi từ nhiều nơi trong thành phố. Sự kiện không chỉ góp phần mang đến không khí trang trọng và phấn khởi trong ngày kỷ niệm mà còn thể hiện tinh thần hướng về lịch sử, trân trọng những thành tựu mà thành phố đã đạt được trong 50 năm qua, đồng thời hướng tới một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và khát vọng lớn hơn.