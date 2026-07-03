GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18%

TPO - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) sáu tháng đầu năm tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước.

Hôm nay (3/7), Cục Thống kê (Bộ Tài chính) họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê - cho biết, mặc dù bối cảnh kinh tế còn nhiều bất ổn, tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.

Bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê công bố tình hình kinh tế - xã hội quý II và sáu tháng đầu năm. Ảnh: Việt Linh.

GDP quý II vừa qua ước tăng 8,39% so với cùng kỳ năm trước. GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 tăng 7,63%).

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,81%, các động lực tăng trưởng được củng cố, sự phục hồi đơn hàng xuất khẩu và hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ của đầu tư công.

Khu vực dịch vụ tăng 8,09%. Một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn tiếp tục duy trì tăng trưởng cao và đóng góp đáng kể vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế như: vận tải, kho bãi; bán buôn và bán lẻ; dịch vụ lưu trú và ăn uống; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm…

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo diễn biến của giá nhiên liệu thế giới. Bình quân quý II, CPI tăng 5,25% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 6 tháng đầu năm, CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,12%.

Trong tháng 6, có 4 nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm giá, trong đó nhóm giao thông giảm mạnh nhất với 4,85%, góp phần làm CPI chung giảm 0,48 điểm phần trăm. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng giảm 10,05% và giá dầu diesel giảm 10,63% sau các đợt điều chỉnh giá theo diễn biến thị trường thế giới. Bên cạnh đó, giá vận tải hàng không cũng giảm 11,62%.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,09%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,06%, chủ yếu do giá đồ trang sức giảm theo diễn biến giảm của giá vàng trong nước.

Ở chiều ngược lại, có 7 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá. Trong đó, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng mạnh nhất với 0,66% do nhu cầu du lịch hè tăng. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,46%, chủ yếu do giá điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, giá thuê nhà và vật liệu xây dựng tăng.

Dự báo tình hình kinh tế sáu tháng cuối năm, Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhận định kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, chịu tác động không nhỏ từ các biến động về kinh tế, chính trị, dịch bệnh, thiên tai khó dự báo. Do đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức rất lớn.

Bà Hương nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp, như giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát giá cả và thị trường

“Theo dõi sát diễn biến kinh tế, chính trị thế giới (xung đột Trung Đông, giá dầu, chi phí vận tải, tỷ giá...), kịp thời cập nhật kịch bản tăng trưởng, lạm phát; quản lý giá xăng dầu linh hoạt, hiệu quả; tránh điều chỉnh đồng thời các mặt hàng Nhà nước quản lý để giảm áp lực lạm phát”, Cục trưởng Cục Thống kê nêu giải pháp.