Xi Măng Xuân Thành khẳng định vị thế doanh nghiệp ESG Việt Nam

Xi Măng Xuân Thành lọt Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026

Ngày 26/06/2026, trong khuôn khổ Chương trình Nghiên cứu và vinh danh về việc cam kết và thực hiện ESG trong các ngành kinh tế chủ lực năm 2026, Xi Măng Xuân Thành vinh dự được xướng tên trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh 2026 - Ngành Vật liệu xây dựng (Nhóm Vật liệu xây dựng cơ bản).

Đại diện lãnh đạo Xi Măng Xuân Thành nhận giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026

Chương trình do Viet Research và Báo Tài chính – Đầu tư (Bộ Tài chính) phối hợp thực hiện nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong thực hiện các cam kết về phát triển bền vững theo tiêu chí ESG, bao gồm Bảo vệ môi trường (Environmental), Trách nhiệm xã hội (Social) và Quản trị minh bạch (Governance).

Việc Xi Măng Xuân Thành được vinh danh Top 10 ESG Việt Nam Xanh 2026 – Ngành Vật liệu xây dựng là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của đơn vị trên hành trình phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Đây cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của Xi Măng Xuân Thành trong việc thực chiến lược sản xuất “xanh”, cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm môi trường – xã hội. Đồng thời, thành tựu này thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của Xi Măng Xuân Thành trong việc đồng hành cùng ngành vật liệu xây dựng Việt Nam chuyển mình theo hướng xanh hơn, hiện đại hơn và bền vững hơn; qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu NetZero vào năm 2050, kiến tạo nền móng vững chắc cho tương lai phát triển thịnh vượng. Đặc biệt, giải thưởng còn là “chìa khóa” giúp doanh nghiệp gia tăng lợi thế cạnh tranh, nâng tầm thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.

Khẳng định vị thế tiên phong phát triển xanh bền vững

Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng đang chịu áp lực ngày càng lớn từ các yêu cầu về giảm phát thải carbon, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, ESG đã trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt, sự gia tăng các tiêu chuẩn môi trường trong chuỗi cung ứng toàn cầu cùng các chính sách quản lý phát thải ngày càng chặt chẽ đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi xanh đối với ngành xi măng và vật liệu xây dựng.

Xi Măng Xuân Thành sở hữu dây chuyền sản xuất xi măng hiện đại, công suất lớn nhất Việt Nam (Theo Vietkings xác lập năm 2021)

Với tầm nhìn chiến lược dài hạn, ngay từ khi đi vào hoạt động, Xi Măng Xuân Thành đã tiên phong sử dụng dây chuyền, công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới. Nổi bật là các dây chuyền, công nghệ sản xuất đồng bộ của Tập đoàn FLSmidth - Đan Mạch, đảm bảo tiết kiệm năng lượng, tối ưu hiệu quả sản xuất và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Doanh nghiệp đã triển khai các giải pháp quản lý môi trường theo hướng chủ động và bền vững. Hệ thống lọc bụi hiệu suất cao, các giải pháp giám sát môi trường trực tuyến cùng quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ được vận hành thường xuyên, liên tục 24/7 nhằm đảm bảo các chỉ số phát thải luôn dưới mức quy định của Nhà nước. Đây là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp giảm thiểu tác động đến môi trường và hệ sinh thái, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và sử dụng tài nguyên.

Trong hành trình phát triển bền vững, Xi Măng Xuân Thành đã tiên phong sử dụng hệ thống xe, máy công trình chạy điện 100% vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là một trong những dấu ấn “xanh hoá” nổi bật của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi từ các thiết bị sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang các giải pháp năng lượng sạch, thân thiện hơn với môi trường.

Bên cạnh đó, việc tận dụng, sử dụng hiệu quả các nguồn nguyên liệu thay thế như xỉ thép, xỉ nhiệt điện, xỉ lò cao, tro bay… cũng đã giúp doanh nghiệp giảm phát thải trong quá trình sản xuất, góp phần mang đến cho thị trường những sản phẩm xi măng chất lượng cao, thân thiện với môi trường, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của ngành xây dựng hiện đại.

Minh chứng rõ nét cho bản lĩnh tiên phong, tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp trong hành trình phát triển bền vững của Xi Măng Xuân Thành đó là việc đơn vị tự hào đạt đồng thời hai chứng nhận “xanh” uy tín toàn cầu dành cho các sản phẩm xi măng và clinker (Chứng nhận Sản phẩm công trình xanh Singapore – SGBP và Tuyên bố sản phẩm môi trường– EPD).

Với nền tảng công nghệ và chất lượng sản phẩm vượt trội, Xi Măng Xuân Thành không ngừng khẳng định vị thế thương hiệu xi măng Việt Nam uy tín, tiên phong và trách nhiệm khi đồng hành kiến tạo trong các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, những công trình mang tính biểu tượng cho sự phát triển của đất nước. Một số công trình, dự án nổi bật ghi dấu ấn đồng hành của Xi Măng Xuân Thành như Sân vận động Hùng Vương, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Cao tốc Bắc – Nam phía Đông…

Hiện nay, Xi Măng Xuân Thành không ngừng mở rộng hệ thống phân phối trên toàn quốc. Hiện doanh nghiệp sở hữu mạng lưới hơn 300 nhà phân phối và khoảng 15.000 đại lý, đồng thời xuất khẩu sản phẩm tới hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Mỹ, Singapore, Philippines, Nam Phi…

Từ những bước đi chiến lược trong đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm đến minh bạch hóa tác động môi trường, Xi Măng Xuân Thành đang trở thành một biểu tượng tiên phong của tư duy phát triển bền vững, nơi công nghệ, trách nhiệm và khát vọng vươn tầm quốc tế cùng hội tụ trong hành trình chuyển đổi xanh của ngành xây dựng Việt Nam, góp phần kiến tạo những công trình bền vững cho kỷ nguyên mới.