AEON Việt Nam chính thức khai trương trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tinh gọn đầu tiên tại Đà Nẵng

Đánh dấu bước tiến chiến lược trong lộ trình mở rộng mạng lưới, AEON Việt Nam chính thức khai trương AEON Đà Nẵng Thanh Khê. Việc đưa vào vận hành Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị tinh gọn (SSM) đầu tiên tại khu vực miền Trung không chỉ mang đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cho khách hàng, mà còn tái khẳng định cam kết của AEON trong việc nâng tầm chất lượng cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

AEON Đà Nẵng Thanh Khê chính thức mở cửa đón khách ngày 1/7 vừa qua

Cột mốc chiến lược của AEON Việt Nam trên bản đồ bán lẻ miền Trung

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ hiện đại tại Việt Nam đang bứt tốc mạnh mẽ, AEON tiếp tục xác định nơi đây là thị trường chiến lược trọng điểm để đẩy mạnh đầu tư. Theo đó, Tập đoàn triển khai chiến lược phát triển toàn diện thông qua việc đa dạng hóa các mô hình bán lẻ nhằm tối ưu hóa điểm chạm với người tiêu dùng, hướng tới mục tiêu nâng tầm phong cách sống và đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Quyết định chọn Đà Nẵng – trung tâm kinh tế, du lịch và thương mại lớn của khu vực miền Trung – làm điểm đến tiếp theo là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược này. Đây cũng là cột mốc quan trọng khi AEON Việt Nam chính thức đưa mô hình Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị tinh gọn (Super Supermarket – SSM) lần đầu tiên có mặt thị trường miền Trung, tiếp nối sự thành công của mô hình này kể từ khi ra mắt tại Hà Nội vào năm 2022.

Tọa lạc tại bên trong TTTM AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê và chỉ cách sân bay quốc tế 5 phút di chuyển, AEON Đà Nẵng Thanh Khê sở hữu tổng diện tích lên đến hơn 3.100 m². Không gian tại đây được thiết kế nhằm tối ưu hóa hành trình trải nghiệm toàn diện từ mua sắm, ẩm thực đến chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng cho cả người dân địa phương và khách du lịch.

Hướng tới việc kiến tạo một không gian mua sắm tinh tế mang đậm phong cách sống Nhật Bản, AEON Đà Nẵng Thanh Khê phục vụ khách hàng dựa trên ba giá trị cốt lõi: Chất lượng & niềm tin, Tiện lợi & hiệu quả, và Niềm vui ẩm thực. Qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng chuẩn mực "An toàn - Tiện lợi - Cao cấp vừa tầm", AEON Việt Nam tái khẳng định cam kết kiên định trong việc đồng hành cùng nhu cầu thực tiễn của địa phương và lan tỏa chất lượng tiêu chuẩn AEON đến mọi miền đất nước.

Song hành cùng sự phát triển bền vững của địa phương

Bán lẻ là ngành công nghiệp của hòa bình, AEON không chỉ đơn thuần mở rộng kinh doanh để đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn kiên định với sứ mệnh nâng tầm phong cách sống và mang đến cuộc sống hạnh phúc hơn cho khách hàng, đồng thời nỗ lực góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương trên cả ba phương diện: kinh tế, xã hội và môi trường.

Tại TT BHTH & Siêu thị tinh gọn AEON Đà Nẵng Thanh Khê, các sáng kiến thân thiện với môi trường cũng sẽ được thúc đẩy cùng khách hàng như khuyến khích mang túi cá nhân, giảm sử dụng túi ni lông, từ đó AEON có thể chung tay cùng khách hàng góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường.

Tháng 4/2026, Ngày hội tuyển dụng AEON Đà Nẵng Thanh Khê được tổ chức, mang đến khoảng 210 cơ hội việc làm đa dạng cho người lao động địa phương. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng, thể hiện rõ niềm tin và kỳ vọng của người dân vào một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn mà Tập đoàn đang xây dựng. Chú trọng vào công tác đào tạo và phát triển, toàn bộ nhân sự sau khi trúng tuyển đã được đào tạo bài bản và trực tiếp làm việc tại AEON Huế trước ngày khai trương. Đây là bước chuẩn bị vô cùng cần thiết nhằm trang bị kỹ năng chuyên môn và kiến thức vận hành, đảm bảo chất lượng dịch vụ xuất sắc ngay từ ngày đầu đi vào hoạt động. Qua đó, AEON không chỉ góp phần đào tạo nguồn nhân lực bán lẻ chất lượng cao cho thị trường Việt Nam mà còn trực tiếp nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng, đưa AEON Đà Nẵng Thanh Khê trở thành một điểm đến hiện đại, thân thiện và tiện nghi.

THÔNG TIN TỔNG QUAN :

• AEON Đà Nẵng Thanh Khê.

• Vị trí: Nằm trong AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê.

• Giờ hoạt động: Tầng 1: 8:00 - 22:00 (Mở cửa xuyên suốt trong năm).