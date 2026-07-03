Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Cơ quan chống tham nhũng quân đội Trung Quốc có lãnh đạo mới

Bình Giang

TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bổ nhiệm người đứng đầu mới của cơ quan chống tham nhũng trong quân đội.

screen-shot-2026-07-03-at-201730.png
Lễ thăng chức cho các vị tướng quân đội Trung Quốc ngày 3/7. (Ảnh: Xinhua)

Theo bản tin của CCTV, ông Trương Thụ Quang (Zhang Shuguang), được thăng từ quân hàm Trung tướng lên Thượng tướng, được bổ nhiệm làm Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật thuộc Quân ủy Trung ương (CMC) - cơ quan chống tham nhũng cao nhất trong quân đội. Ông đồng thời giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát của CMC, thay ông Trương Thăng Dân.

CCTV cũng đưa tin ông Vương Cương (Wang Gang) được thăng quân hàm Thượng tướng và sẽ đảm nhiệm cương vị Tư lệnh Không quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc vẫn đang được đẩy mạnh, khiến nhiều tướng lĩnh cấp cao bị thay thế trong thời gian qua.

Những người bị điều tra gồm các cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Hà Vệ Đông; hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc và Ngụy Phượng Hòa đã bị tuyên án tử hình hoãn thi hành.

Hai cựu ủy viên Quân ủy Trung ương khác là Lưu Chấn Lập và Miêu Hoa cũng bị điều tra, vì vậy CMC chỉ còn hai ông Tập Cận Bình và Trương Thăng Dân trước khi những sĩ quan trên được bổ nhiệm.

Kể từ năm 2023 đến nay, tổng cộng 26 tướng lĩnh quân đội Trung Quốc bị điều tra, trong đó 12 người không còn xuất hiện công khai hoặc vắng mặt tại các cuộc họp quan trọng.

Theo hồ sơ công khai, ông Vương Cương, 61 tuổi, là phi công trước khi được điều về Bộ Tư lệnh Không quân năm 2012 để giữ chức Cục trưởng Cục Huấn luyện quân sự. Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Trợ lý Tham mưu trưởng Không quân và được phong quân hàm Thiếu tướng. Đến năm 2022, ông được thăng làm Tham mưu trưởng Không quân với quân hàm Trung tướng. Trước khi được bổ nhiệm lần này, ông giữ chức Phó Tư lệnh Không quân.

Ông Trương Thụ Quang, 62 tuổi, có nhiều năm công tác trong hệ thống kiểm tra kỷ luật quân đội dưới quyền ông Trương Thăng Dân. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Kiểm tra kỷ luật.

Hôm 30/6, hai vị tướng này xuất hiện cùng Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân và Tư lệnh Chiến khu Trung tâm Hàn Thắng Nham tại chương trình nghệ thuật kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên họ xuất hiện công khai cùng các chỉ huy cấp cao khác của quân đội.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ kỷ niệm ngày thành lập vào 1/8, và Bắc Kinh thường tổ chức lễ phong quân hàm Thượng tướng nhân dịp này.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 21 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào mùa thu năm sau, sẽ công bố danh sách các thành viên mới của Quân ủy Trung ương. Theo thông lệ, các thành viên của cơ quan này đều phải mang quân hàm Thượng tướng.

Bình Giang
Theo SCMP
#Trung Quốc #Chống tham nhũng #Quân uỷ trung ương #Tập Cận Bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe