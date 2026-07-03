Cơ quan chống tham nhũng quân đội Trung Quốc có lãnh đạo mới

TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bổ nhiệm người đứng đầu mới của cơ quan chống tham nhũng trong quân đội.

Lễ thăng chức cho các vị tướng quân đội Trung Quốc ngày 3/7. (Ảnh: Xinhua)

Theo bản tin của CCTV, ông Trương Thụ Quang (Zhang Shuguang), được thăng từ quân hàm Trung tướng lên Thượng tướng, được bổ nhiệm làm Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật thuộc Quân ủy Trung ương (CMC) - cơ quan chống tham nhũng cao nhất trong quân đội. Ông đồng thời giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát của CMC, thay ông Trương Thăng Dân.

CCTV cũng đưa tin ông Vương Cương (Wang Gang) được thăng quân hàm Thượng tướng và sẽ đảm nhiệm cương vị Tư lệnh Không quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc vẫn đang được đẩy mạnh, khiến nhiều tướng lĩnh cấp cao bị thay thế trong thời gian qua.

Những người bị điều tra gồm các cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Hà Vệ Đông; hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc và Ngụy Phượng Hòa đã bị tuyên án tử hình hoãn thi hành.

Hai cựu ủy viên Quân ủy Trung ương khác là Lưu Chấn Lập và Miêu Hoa cũng bị điều tra, vì vậy CMC chỉ còn hai ông Tập Cận Bình và Trương Thăng Dân trước khi những sĩ quan trên được bổ nhiệm.

Kể từ năm 2023 đến nay, tổng cộng 26 tướng lĩnh quân đội Trung Quốc bị điều tra, trong đó 12 người không còn xuất hiện công khai hoặc vắng mặt tại các cuộc họp quan trọng.

Theo hồ sơ công khai, ông Vương Cương, 61 tuổi, là phi công trước khi được điều về Bộ Tư lệnh Không quân năm 2012 để giữ chức Cục trưởng Cục Huấn luyện quân sự. Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Trợ lý Tham mưu trưởng Không quân và được phong quân hàm Thiếu tướng. Đến năm 2022, ông được thăng làm Tham mưu trưởng Không quân với quân hàm Trung tướng. Trước khi được bổ nhiệm lần này, ông giữ chức Phó Tư lệnh Không quân.

Ông Trương Thụ Quang, 62 tuổi, có nhiều năm công tác trong hệ thống kiểm tra kỷ luật quân đội dưới quyền ông Trương Thăng Dân. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Kiểm tra kỷ luật.

Hôm 30/6, hai vị tướng này xuất hiện cùng Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân và Tư lệnh Chiến khu Trung tâm Hàn Thắng Nham tại chương trình nghệ thuật kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên họ xuất hiện công khai cùng các chỉ huy cấp cao khác của quân đội.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ kỷ niệm ngày thành lập vào 1/8, và Bắc Kinh thường tổ chức lễ phong quân hàm Thượng tướng nhân dịp này.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 21 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào mùa thu năm sau, sẽ công bố danh sách các thành viên mới của Quân ủy Trung ương. Theo thông lệ, các thành viên của cơ quan này đều phải mang quân hàm Thượng tướng.