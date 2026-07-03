Thành lập Hội Ung thư Thành phố Hà Nội

TPO - Lần đầu tiên, Hà Nội thành lập tổ chức xã hội - nghề nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực ung thư, đánh dấu bước phát triển mới trong kết nối đội ngũ chuyên gia, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, hướng tới nâng cao chất lượng phòng, chống ung thư trên địa bàn Thủ đô.

Ngày 3/7, Đại hội thành lập Hội Ung thư thành phố Hà Nội khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội, đại diện Hội Ung thư Việt Nam, Hội Y học thành phố Hà Nội, lãnh đạo nhiều bệnh viện trung ương, bệnh viện công lập và ngoài công lập, các trường đại học y dược, viện nghiên cứu cùng đông đảo chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực ung bướu.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Hà Nội trao quyết định thành lập Hội Ung thư TP Hà Nội.

Việc thành lập Hội Ung thư thành phố Hà Nội nhằm tập hợp đội ngũ chuyên gia, cán bộ y tế, nhà khoa học và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ung thư, tạo diễn đàn kết nối chuyên môn, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và tăng cường hợp tác, góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng, chống ung thư trên địa bàn Thủ đô.

Theo số liệu GLOBOCAN 2022 của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), Việt Nam ghi nhận khoảng 180.480 ca ung thư mới và 120.184 trường hợp tử vong do ung thư trong năm 2022. Hiện có hơn 409.000 người đang sống chung với căn bệnh này trong vòng 5 năm sau chẩn đoán. Ung thư tiếp tục là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây gánh nặng bệnh tật và tử vong, đòi hỏi phải tăng cường năng lực chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuẩn hóa chất lượng điều trị và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực ung bướu.

Là trung tâm y tế lớn của cả nước, Hà Nội tập trung nhiều bệnh viện chuyên khoa, cơ sở đào tạo y khoa và đội ngũ chuyên gia đầu ngành về ung thư. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, cùng với sự phát triển nhanh chóng của y học hiện đại, việc hình thành một tổ chức chuyên ngành được kỳ vọng sẽ tăng cường sự phối hợp giữa các cơ sở y tế, thúc đẩy hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ung thư.

Đại hội cũng đánh dấu sự ra đời của tổ chức xã hội - nghề nghiệp đầu tiên của thành phố Hà Nội hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực ung thư, mở ra giai đoạn mới trong phát triển mạng lưới chuyên môn, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến vào chẩn đoán, điều trị bệnh.

Tại Đại hội, các đại biểu công bố Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc cho phép thành lập Hội Ung thư thành phố Hà Nội; thông qua Điều lệ Hội; bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031; ra mắt Ban Chấp hành khóa I; thông qua chương trình hoạt động toàn khóa và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Thường vụ Hội Ung thư thành phố Hà Nội khóa I gồm 9 thành viên. Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Vinh Quang, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội.

TS.Bùi Vinh Quang - Chủ tịch Hội Ung thư thành phố Hà Nội phát biểu.

Sáu Phó Chủ tịch gồm Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội; Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông; Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn; Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Kiên, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội; Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Mai Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội và Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Hai Ủy viên Ban Thường vụ là bác sĩ chuyên khoa II Cao Đức Chinh, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba và Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Theo Điều lệ, Hội Ung thư thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ung thư trên địa bàn thành phố. Hội hướng tới xây dựng cộng đồng chuyên môn đoàn kết, phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ y tế, thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật chuyên ngành, tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, đồng thời tham gia tư vấn cho Sở Y tế và UBND thành phố Hà Nội về các chiến lược phát triển chuyên ngành ung thư.

Ban thường vụ Hội ung thư TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Hội sẽ tập trung xây dựng mạng lưới kết nối giữa các cơ sở khám chữa bệnh ung thư trên địa bàn thành phố; tổ chức các chương trình đào tạo liên tục, hội nghị, hội thảo và sinh hoạt khoa học; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và cập nhật các tiến bộ y học; mở rộng hợp tác với các tổ chức, hiệp hội và chuyên gia trong và ngoài nước; tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống ung thư; đồng thời tham gia tư vấn, phản biện và đề xuất chính sách phát triển chuyên ngành ung thư của Thủ đô.

Việc thành lập Hội Ung thư thành phố Hà Nội được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để hình thành mạng lưới chuyên môn gắn kết, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu và điều trị ung thư, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc người bệnh, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân Thủ đô.