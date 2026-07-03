Khánh thành công trình chỉnh trang bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Hòa trong không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tổ chức Lễ khánh thành công trình chỉnh trang bệnh viện, đánh dấu việc hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều hạng mục đã được cải tạo, nâng cấp đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng môi trường khám chữa bệnh, đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả của chủ trương xã hội hóa trong đầu tư các công trình phục vụ cộng đồng.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM; lãnh đạo Sở Y tế cùng các sở, ngành; đại diện đơn vị tài trợ - Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB); các cơ quan báo chí và tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Đại diện lãnh đạo Thành phố, các sở, ngành, Ban Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Công ty Khang Điền và Ngân hàng OCB thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành.

Tại buổi lễ​​, Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Khi đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, qua chia sẻ của TS.BS Nguyễn Hữu Lân, tôi cảm nhận rõ sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ y, bác sĩ để trở thành bệnh viện tuyến đầu điều trị bệnh phổi và lao của Việt Nam, không chỉ điều trị cho khu vực TP.HCM mà còn chia sẻ, là điểm đến của bệnh nhân ở khu vực phía Nam. Công trình chỉnh trang hôm nay góp phần làm nổi bật hơn bản sắc và giá trị mà TP.HCM dày công vun đắp, đó là nghĩa tình. Khi đội ngũ thầy thuốc tận tâm vì người bệnh, các doanh nghiệp cũng sẵn sàng đồng hành để chung tay xây dựng khuôn viên bệnh viện khang trang, sạch đẹp hơn. Điều đó góp phần rất lớn cho công tác điều trị, hoạt động chuyên môn cũng như tạo tâm lý tích cực cho người bệnh, đồng thời thể hiện rõ nét truyền thống nghĩa tình của thành phố.”

Theo đó, Ông Lê Quốc Phong cũng ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của các doanh nghiệp Công ty Khang Điền và Ngân hàng OCB. “Mong rằng sự chung tay này không chỉ dừng lại ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mà sẽ tiếp tục lan tỏa đến nhiều công trình khác, góp phần xây dựng TP.HCM không chỉ hiện đại mà còn nhân văn, nghĩa tình, để người dân cảm nhận rõ một thành phố năng động, đáng sống và giàu tình người."

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mỗi ngày tiếp nhận và điều trị cho hàng nghìn người bệnh đến từ TP.HCM và nhiều tỉnh, thành phía Nam. Sau nhiều năm hoạt động, một số hạng mục của bệnh viện cần được cải tạo, nâng cấp nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sau khi được chỉnh trang đồng bộ.

TS.BS. Nguyễn Hữu Lân - Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch xúc động chia sẻ: “Mỗi ngày trong quá trình thăm khám, tôi đều nhận được những phản hồi tích cực từ người bệnh, đặc biệt là các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính. Chỉ trong 3 tuần chỉnh trang, sự thay đổi của cảnh quan đã mang đến những tác động rất rõ rệt. Nhiều bệnh nhân cho biết họ cảm thấy dễ chịu hơn khi đến bệnh viện, không gian xanh giúp việc hít thở trở nên thoải mái hơn. Đối với những người mắc các bệnh về hô hấp cảm giác căng thẳng, áp lực cũng được giảm bớt đáng kể. Không chỉ người bệnh mà đội ngũ nhân viên y tế cũng rất vui mừng trước sự thay đổi tích cực của môi trường xung quanh. Một cảnh quan xanh mát, gần gũi với thiên nhiên góp phần tạo nên tâm trạng thoải mái hơn, từ đó giúp các y bác sĩ có thêm năng lượng để lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng người bệnh trong quá trình điều trị.

Thay mặt Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Sở Y tế đã luôn quan tâm, tạo điều kiện và đồng hành cùng bệnh viện trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, Ngân hàng OCB đã dành cho bệnh viện sự hỗ trợ quý báu và đầy ý nghĩa. Sự đồng hành của quý vị không chỉ góp phần cải thiện cơ sở vật chất mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ngành y tế thành phố.”

Công trình được triển khai từ nguồn tài trợ tự nguyện của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), tiếp nối chủ trương huy động nguồn lực xã hội để nâng cấp các công trình phục vụ cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công và cải thiện chất lượng sống của người dân.

Tại buổi lễ, Bà Nguyễn Thuỳ Dương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Khang Điền cho biết Khang Điền là công ty đại chúng, niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) từ năm 2010, với sự tham gia của nhiều cổ đông lớn trong và ngoài nước. Gần 25 năm qua, bên cạnh hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa lợi ích cổ đông, Khang Điền đã dành tâm huyết cho nhiều chương trình ý nghĩa như: đóng góp Quỹ vaccine phòng chống Covid-19; hỗ trợ bệnh viện, cơ sở y tế; tài trợ chương trình mổ mắt từ thiện; xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa, cầu đường; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện tại TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước.

Những năm gần đây, bên cạnh các hoạt động truyền thống, Khang Điền còn tài trợ các chương trình chỉnh trang đô thị và nâng cấp những công trình công cộng có ý nghĩa thiết thực với cộng đồng. Tiêu biểu như Công viên Bờ sông Sài Gòn (phía Thủ Thiêm) vào năm 2024; tuyến đường Lê Lợi vào năm 2025; và từ năm 2026 tiếp tục triển khai chỉnh trang các công trình mang tính biểu tượng như Chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, cùng các tuyến đường trung tâm như Đồng Khởi, Hàm Nghi…, đồng thời cải tạo khu đất 135 Nguyễn Huệ - Thương xá Tax thành công viên, vườn hoa tạm, góp phần gia tăng mảng xanh đô thị, nâng cao chất lượng không gian công cộng và những điểm đến văn hóa, du lịch cho người dân và du khách.

Trong tương lai, Khang Điền mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng Thành phố trong các chương trình chỉnh trang quy mô lớn, hướng đến cải thiện điều kiện sống, đáp ứng nhu cầu cấp bách của người dân; phát huy tư tưởng “vì nhân sinh - vì cộng đồng” trong công cuộc kiến tạo, đổi mới, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng nhân văn hiện đại và giàu bản sắc

Theo đó, doanh nghiệp dành sự quan tâm đặc biệt đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, nơi quy tụ đội ngũ y bác sĩ giàu chuyên môn, tận tâm và trách nhiệm. Tiếp nối chương trình chỉnh trang năm 2021, Khang Điền tiếp tục tài trợ nâng cấp gần như toàn bộ bệnh viện, tập trung vào 15 hạng mục phục vụ trực tiếp hoạt động khám chữa bệnh, gồm cải tạo cảnh quan, sơn mới các khối nhà chuyên khoa, chỉnh trang các khu chức năng và không gian phục vụ người bệnh, thân nhân như: khoa Ung bướu, khoa Nhi, khu khám - chẩn đoán kỹ thuật cao, khoa Dược, khoa Cấp cứu, khu bệnh không lây nhiễm, nhà chờ thân nhân… cùng hệ thống cổng, hàng rào trên các tuyến Hồng Bàng và Ngô Quyền.

Bên cạnh việc đồng bộ màu sắc, bổ sung mảng xanh và hoàn thiện các không gian sinh hoạt chung, công trình góp phần mang đến môi trường khám chữa bệnh khang trang, thuận tiện và thân thiện hơn.