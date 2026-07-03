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Sức khỏe

Ứng dụng hệ thống CT đếm photon trong đánh giá stent động mạch vành

P.V

Vừa qua, ngày 11/06/2026 – Bệnh viện Triều An đã chính thức đưa vào vận hành NAEOTOM Alpha - hệ thống chụp cắt lớp toàn thân đếm photon (CT Photon Counting) với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng đầu tiên tại TP.HCM được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) công nhận và sử dụng.

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So với CT truyền thống chỉ đo tổng cường độ chùm tia X có thể gây hiện tượng xảo ảnh (blooming artifact) thì đối với hệ thống CT đếm Photon ghi nhận từng hạt photon riêng lẻ photon và phân tích mức năng lượng tương ứng, cơ chế có thể khử hoàn toàn ảnh giả do kim loại (stent, van tim) giúp các bác sĩ có thể chẩn đoán chính xác và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp cho bệnh nhân.

Cụ thể, Bệnh viện Triều An tiếp nhận một bệnh nhân nam 61 tuổi đã đặt 3 stent mạch vành đến kiểm tra định kỳ sau 2 năm can thiệp. Ở các trường hợp có stent kim loại, CT thông thường có thể xuất hiện xảo ảnh do nhiễu kim loại, gây khó khăn trong đánh giá lòng mạch. Nhưng đối với hệ thống CT đếm Photon nhờ vào công nghệ phân tích đa mức năng lượng, hình ảnh thu được giảm nhiễu từ thành stent, hỗ trợ bác sĩ quan sát rõ hơn tình trạng tái hẹp hoặc mảng xơ vữa mới, làm cơ sở cho quyết định theo dõi hoặc xử trí tiếp theo.

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Hình ảnh khảo sát kiểm tra stent

Thành lập từ năm 2001 với 350 giường bệnh và 16 chuyên khoa sâu, Bệnh viện Triều An không ngừng đầu tư công nghệ nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn. Việc đưa vào vận hành hệ thống CT đếm Photon (NAEOTOM Alpha) là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu cải thiện hiệu quả chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

P.V
#CT đếm photon #stent động mạch vành #chẩn đoán hình ảnh #bệnh viện Triều An #công nghệ y học #chẩn đoán chính xác #đánh giá mạch vành

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