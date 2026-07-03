Hải Phòng cấm tàu thuyền ra khơi

TPO - Thành phố Hải Phòng vừa thông báo tạm cấm tàu du lịch, tàu thuyền khai thác thủy sản ra khơi, tạm dừng các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại khu vực biển đảo và các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản để phòng chống bão số 1.

Chiều 3/7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hải Phòng thông báo cấm một số hoạt động trên khu vực cửa sông, biển nhằm chủ động ứng phó bão số 1 (bão MAYSAK).

Theo đó, thành phố cấm tàu du lịch, tàu thuyền khai thác thủy sản ra khơi; dừng các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại khu vực biển, đảo; tạm dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác trên khu vực cửa sông, ven biển từ 16h.

Thành phố yêu cầu các xã, phường ven biển, đặc khu khẩn trương thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển, lao động trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh vào nơi tránh trú an toàn. Hoàn thành việc đưa tàu, thuyền vào nơi neo đậu trước 19h, kiên quyết ngăn chặn các phương tiện thủy vào nơi trú tránh trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng kiểm đếm hơn 1.600 phương tiện ứng phó bão số 1.

Bộ đội biên phòng chỉ đạo các đồn, trạm tuyến biển đảo tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, sẵn sàng phương án điều động, sử dụng tàu, xuồng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Cũng trong ngày, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu các xã, phường, đặc khu và các sở, ngành tuyệt đối không chủ quan, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão và mưa lớn.

Các địa phương ven biển tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng về diễn biến của bão để chủ động tránh trú, không đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, các điểm du lịch, khu vực nuôi trồng thủy sản và sẵn sàng sơ tán người dân tại những nơi có nguy cơ mất an toàn khi cần thiết.