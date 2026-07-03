Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hải Phòng cấm tàu thuyền ra khơi

Nguyễn Hoàn

TPO - Thành phố Hải Phòng vừa thông báo tạm cấm tàu du lịch, tàu thuyền khai thác thủy sản ra khơi, tạm dừng các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại khu vực biển đảo và các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản để phòng chống bão số 1.

Chiều 3/7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hải Phòng thông báo cấm một số hoạt động trên khu vực cửa sông, biển nhằm chủ động ứng phó bão số 1 (bão MAYSAK).

Theo đó, thành phố cấm tàu du lịch, tàu thuyền khai thác thủy sản ra khơi; dừng các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại khu vực biển, đảo; tạm dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác trên khu vực cửa sông, ven biển từ 16h.

Thành phố yêu cầu các xã, phường ven biển, đặc khu khẩn trương thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển, lao động trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh vào nơi tránh trú an toàn. Hoàn thành việc đưa tàu, thuyền vào nơi neo đậu trước 19h, kiên quyết ngăn chặn các phương tiện thủy vào nơi trú tránh trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn.

bao-1.jpg
Bộ đội Biên phòng Hải Phòng kiểm đếm hơn 1.600 phương tiện ứng phó bão số 1.

Bộ đội biên phòng chỉ đạo các đồn, trạm tuyến biển đảo tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, sẵn sàng phương án điều động, sử dụng tàu, xuồng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Cũng trong ngày, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu các xã, phường, đặc khu và các sở, ngành tuyệt đối không chủ quan, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão và mưa lớn.

Các địa phương ven biển tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng về diễn biến của bão để chủ động tránh trú, không đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, các điểm du lịch, khu vực nuôi trồng thủy sản và sẵn sàng sơ tán người dân tại những nơi có nguy cơ mất an toàn khi cần thiết.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #bão số 1 #phòng chống bão #bộ đội biên phòng #cấm biển #du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe