Lời chỉ dẫn của người dân giữa đại ngàn đưa các liệt sĩ về đất mẹ

TPO - Những ký ức được người dân lưu giữ qua nhiều thập kỷ đang trở thành manh mối quý giá, giúp lực lượng chức năng Đắk Lắk tìm kiếm, phát hiện dấu tích và đưa các liệt sĩ dần trở về sau nhiều năm nằm lại giữa đại ngàn.

Ngày 3/7, ông Nguyễn Ngọc Pháp - Chủ tịch UBND xã Krông Bông (Đắk Lắk), cho biết, lực lượng chức năng vừa quy tập được hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Đá Đen, dưới chân dãy Chư Yang Sin.

Trước đó, trong lúc làm rẫy cà phê ở thôn 14, một người dân phát hiện nhiều di vật nghi của liệt sĩ và báo cho chính quyền địa phương. Từ nguồn tin này, UBND xã Krông Bông phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tổ chức khảo sát, khai quật khu vực nghi có mộ liệt sĩ.

Lực lượng chức năng tổ chức khai quật, quy tập hài cốt. (Ảnh: Đội K51)

Sau khi tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng lần lượt quy tập được hai hài cốt cùng nhiều di vật, như: Bạt bộ đội, áo kaki, bao tử sĩ, chi tiết máy thông tin, dây dép cao su và nhiều quân trang, quân dụng đã bị thời gian bào mòn.

Đặc biệt, các mẫu răng và xương được thu thập để giám định ADN, mở ra hy vọng xác định danh tính những người chiến sĩ đã hy sinh. Hai hài cốt cùng toàn bộ di vật được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Krông Bông (cũ) để bảo quản, chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Theo ông Nguyễn Ngọc Pháp, kết quả trên có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Đội K51, chính quyền địa phương và đặc biệt là những thông tin quý giá do người dân cung cấp.

"Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ", ông Pháp nói.

Hai hài cốt liệt sĩ vừa được lực lượng chức năng quy tập. (Ảnh: Đội K51)

Trước đó ít ngày, tại Vườn Quốc gia Yok Đôn, một hành trình tìm kiếm khác cũng được khởi đầu từ ký ức của người dân.

Ông Y Tưng Niê (trú ở buôn Ea Ma, xã Buôn Đôn) kể rằng, từ thuở nhỏ, trong những lần theo cha vào rừng săn bắt, ông được chỉ cho một vị trí sâu trong rừng, nơi có thi thể một chiến sĩ giải phóng hy sinh trong kháng chiến. Hàng chục năm trôi qua, ông vẫn ghi nhớ vị trí ấy và chủ động cung cấp thông tin cho chính quyền.

Ông Y Tưng Niê chỉ dẫn nơi chiến sĩ giải phóng nằm xuống.

Từ lời chỉ dẫn của ông Y Tưng Niê, Ban Chỉ huy Quân sự xã Buôn Đôn phối hợp với Đội K51 tổ chức khảo sát khu vực suối Kéc, thuộc tiểu khu 409 của Vườn Quốc gia Yok Đôn. Để tiếp cận hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ phải vượt gần 20km đường rừng hiểm trở rồi đi bộ xuyên rừng nhiều giờ.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, các cán bộ, chiến sĩ phát hiện nhiều di vật quan trọng, như: Ngôi sao trên mũ, 16 viên đạn K56 đã hoen gỉ, bao tử sĩ cùng nhiều dấu tích quân trang còn sót lại dưới lớp đất rừng. Dù chưa tìm thấy hài cốt, những hiện vật này được xem là căn cứ quan trọng để tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát.

Lực lượng chức năng lần theo chỉ dẫn của người dân để tìm hài cốt liệt sĩ.

Theo ông Lê Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng và là sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Địa phương sẽ tiếp tục rà soát nguồn tin trong nhân dân, nhất là những người cao tuổi từng gắn bó với rừng, với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ còn nằm lại giữa đại ngàn trở về với đất mẹ.

Chiến tranh đã lùi xa, song giữa đại ngàn Đắk Lắk vẫn còn những người con của Tổ quốc chưa thể trở về. Và trên hành trình tri ân ấy, những lời kể bình dị của người dân, sự bền bỉ của Đội K51 cùng lực lượng địa phương đang nối tiếp những nhịp cầu ký ức, để từng người lính được gọi lại tên mình, được trở về trong vòng tay đồng đội, gia đình và đất mẹ.