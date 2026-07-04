Hà Nội tìm lời giải để phát triển du lịch y tế thành ngành dịch vụ giá trị cao

TPO - Chiều 3/7, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội tổ chức hội thảo “Phát triển du lịch y tế Hà Nội: Từ chính sách đến triển khai thực tiễn”, quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia y tế, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước nhằm tìm giải pháp đưa Thủ đô trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của khu vực.

Hội thảo được tổ chức trên cơ sở sáng kiến của Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, hướng tới cụ thể hóa chủ trương phát triển du lịch y tế của thành phố. Sự kiện đồng thời tạo diễn đàn kết nối giữa ngành y tế, ngành du lịch và cộng đồng doanh nghiệp để khai thác hiệu quả tiềm năng của hệ thống y tế Thủ đô.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Sở Y tế Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội, đại diện các bệnh viện Trung ương, bệnh viện công lập và tư nhân, các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở chăm sóc người cao tuổi cùng nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế.

TS.Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế

﻿Hà Nội phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, TS.Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng. Theo ông, Hà Nội có nhiều lợi thế với hệ thống bệnh viện chuyên sâu, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhiều kỹ thuật y học hiện đại cùng nền tảng văn hóa, du lịch và hạ tầng phát triển, đủ điều kiện xây dựng các sản phẩm du lịch y tế chất lượng cao.

Ông Hưng nhấn mạnh, việc phát triển lĩnh vực này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh mà còn tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước đã chia sẻ nhiều mô hình phát triển du lịch y tế thành công.

Mở đầu chương trình, ông Kotaro Tanaka, chuyên gia đến từ Trung tâm Nghiên cứu và Liệu pháp Proton Medipolis (Kagoshima, Nhật Bản), giới thiệu kinh nghiệm vận hành trung tâm xạ trị proton kết hợp mô hình du lịch y tế Medipolis. Những kinh nghiệm từ Nhật Bản được đánh giá là gợi ý quan trọng để các cơ sở y tế Việt Nam khai thác thế mạnh chuyên môn, phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao gắn với du lịch.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tiếp đó, TS.BS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, trình bày tham luận về định hướng phát triển du lịch y tế Hà Nội giai đoạn 2026-2030. Báo cáo tập trung phân tích cơ hội, cơ chế, chính sách cũng như vai trò của hệ thống y tế trong việc hình thành các sản phẩm du lịch y tế có sức cạnh tranh.

Ở khu vực y tế tư nhân, GS.TS.TTND Đỗ Tất Cường, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn lâm sàng Hệ thống Y tế Vinmec, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, lấy người bệnh làm trung tâm và từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Trong khi đó, bà Nguyễn Ngọc Trâm, đại diện Công ty Tư vấn Quản trị Chất lượng Y tế Lê và Cộng sự, nhấn mạnh vai trò của chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm người bệnh và xây dựng thương hiệu bệnh viện trong phát triển du lịch y tế.

Đại diện doanh nghiệp lữ hành, ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty CP Công nghệ Du lịch BestPrice, phân tích xu hướng thị trường, đồng thời cho rằng các doanh nghiệp du lịch có vai trò quan trọng trong việc kết nối dịch vụ y tế với các sản phẩm du lịch để mở rộng thị trường khách hàng trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn của chương trình là phiên tọa đàm với chủ đề “Làm thế nào để xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến du lịch y tế chất lượng cao của khu vực?”. Các đại biểu tập trung thảo luận về cơ hội, thách thức và các giải pháp nhằm tăng cường liên kết giữa ngành y tế, ngành du lịch và doanh nghiệp; phát huy thế mạnh của hệ thống bệnh viện; xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ; nâng cao trải nghiệm của người bệnh và phát triển các sản phẩm du lịch y tế có khả năng cạnh tranh trong khu vực.

Theo các chuyên gia, để phát triển du lịch y tế bền vững, ngoài việc tiếp tục đầu tư cho chuyên môn và kỹ thuật hiện đại, các cơ sở khám, chữa bệnh cần chuẩn hóa quy trình phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp du lịch nhằm tạo ra các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế.

Ban tổ chức đánh giá, hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan quản lý, cơ sở y tế, doanh nghiệp và chuyên gia trong nước, quốc tế mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, kết nối nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch y tế của Hà Nội trong giai đoạn mới.

Là đơn vị đề xuất sáng kiến và đồng tổ chức hội thảo, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý, cơ sở y tế và doanh nghiệp để nghiên cứu, triển khai các mô hình du lịch y tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thủ đô. Bệnh viện cũng sẽ tập trung phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao trong lĩnh vực ung bướu, đặc biệt là khám sức khỏe, tầm soát, phát hiện sớm ung thư, chăm sóc toàn diện và điều trị chuyên sâu, góp phần hình thành hệ sinh thái du lịch y tế hiện đại và nâng cao vị thế của Hà Nội trên bản đồ chăm sóc sức khỏe của khu vực.