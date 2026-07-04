Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Mỹ triển khai sứ mệnh giải cứu kính thiên văn sắp rơi xuống Trái đất

Bình Giang

TPO - Tàu vũ trụ có 3 cánh tay robot vừa được phóng lên quỹ đạo để thực hiện nhiệm vụ giải cứu kính thiên văn của NASA sắp rơi trở lại Trái đất.

giai-cuu-kinh-thien-van.jpg
Hai kỹ sư làm việc cho Katalyst Space đứng cạnh tàu vũ trụ của họ bên trong SES (Máy mô phỏng môi trường không gian) tại Trung tâm không gian Goddard của NASA ở Greenbelt, Maryland, ngày 17/4. (Ảnh: NASA/AP)

Ngày 3/7 (giờ Mỹ), tập đoàn Northrop Grumman phóng tàu vũ trụ Link của hãng Katalyst Space Technologies từ quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương. Tên lửa Pegasus đưa tàu Link lên quỹ đạo để tiếp cận và dự kiến sau khoảng 1 tháng nữa sẽ bắt được đài quan sát Swift của NASA.

Được phóng từ năm 2004, kính thiên văn Swift đang giảm độ cao nhanh hơn bao giờ hết do tác động của các trận bão Mặt trời gần đây.

NASA đã chi 30 triệu USD cho Katalyst để thực hiện nhiệm vụ bắt giữ và nâng quỹ đạo của kính thiên văn, giúp nó tiếp tục quan sát những vụ nổ mạnh nhất trong vũ trụ, như các vụ bùng nổ tia gamma và ngôi sao phát nổ.

Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, Swift có thể hoạt động trở lại vào tháng 9. Hiện các hoạt động quan sát đã tạm dừng, nhằm duy trì quỹ đạo của kính thiên văn lâu nhất có thể.

Trong vài năm tới, kính thiên văn Hubble của NASA cũng có thể trở thành đối tượng của sứ mệnh cứu hộ tương tự. Hubble đang dần mất độ cao do lực cản khí quyển gia tăng, hệ quả từ các đợt bùng phát hoạt động của Mặt trời.

Swift - nặng khoảng 1,6 tấn - đang quay quanh Trái đất ở độ cao khoảng 360km. Mục tiêu của Katalyst là nâng quỹ đạo của kính thêm 240km, đưa nó trở lại độ cao ban đầu. Các động cơ đẩy của tàu Link sẽ hoạt động từ từ để nâng quỹ đạo Swift, tránh gây rung lắc mạnh có thể ảnh hưởng đến kính thiên văn.

Katalyst chỉ mất 9 tháng để chuẩn bị toàn bộ sứ mệnh. NASA yêu cầu triển khai khẩn cấp vì nếu chậm đến mùa thu, Swift sẽ xuống quá thấp và không còn khả năng cứu được. Nếu không được nâng quỹ đạo, kính thiên văn này dự kiến sẽ lao trở lại khí quyển Trái đất và cháy rụi vào tháng 10.

Điều kiện thời tiết xấu và một số vấn đề kỹ thuật đã khiến vụ phóng tàu Link phải hoãn nhiều lần vào phút chót.

“Đây là sứ mệnh có rủi ro cao nhưng kết quả cũng rất xứng đáng”, Giám đốc điều hành Katalyst Space Ghonhee Lee phát biểu trước giờ phóng.

“Nguy cơ lớn nhất luôn là chúng tôi không thể phóng tàu và để Swift bốc cháy trong khí quyển. Vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực tránh kịch bản đó, và cả đội ngũ đã làm được điều này”, ông cho biết.

Bình Giang
Theo AP
#NASA #Kính thiên văn #Swift #Hubble #Tàu vũ trụ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe