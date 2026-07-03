Khẩn thiết bảo vệ đàn chim yến: Gian nan bảo vệ thương hiệu

TP - Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa là thương hiệu yến sào duy nhất trên cả nước đạt thương hiệu Quốc gia. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của thị trường cũng kéo theo nhiều thách thức, đặc biệt là tình trạng hàng nhái, hàng kém chất lượng xuất hiện ngày càng khó kiểm soát.

Hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan

Ngành yến sào Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội lớn để bứt phá và khẳng định vị thế trên thị trường khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, cùng với đó là những thách thức không nhỏ, đặc biệt là vấn nạn hàng nhái, hàng kém chất lượng ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi, khó kiểm soát. Thực trạng này đang trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của ngành, niềm tin của người tiêu dùng và uy tín của các thương hiệu chân chính.

Đầu tháng 6/2026, liên tiếp các vụ án sản xuất, buôn bán yến sào giả quy mô lớn bị cơ quan chức năng triệt phá đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng xâm phạm thương hiệu và lừa dối người tiêu dùng. Từ vụ hơn 70.000 hũ yến giả mang nhãn hiệu “Mina Nest - Thượng đỉnh yến Khánh Hòa” bị phát hiện tại Thanh Hóa, đến đường dây sản xuất gần 16.000 hũ yến giả cùng hàng trăm nghìn bao bì, tem nhãn giả mạo thương hiệu Yến sào Khánh Hòa ở Đồng Tháp, cho thấy mức độ tinh vi và quy mô ngày càng lớn của loại tội phạm này. Đây không chỉ là hành vi gian lận thương mại đơn thuần mà còn là sự xâm hại trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, làm tổn hại nghiêm trọng uy tín của thương hiệu yến sào Việt Nam đã được gây dựng qua nhiều thế hệ.

Lợi dụng niềm tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội, fanpage và các nền tảng livestream để quảng bá rầm rộ những sản phẩm được giới thiệu là “yến thiên nhiên”, “hàm lượng tổ yến cao”. Thế nhưng, kết quả điều tra cho thấy nhiều sản phẩm thực chất chỉ là nước mủ trôm, chất tạo đặc, hương liệu và phụ gia được “phù phép” thành yến sào cao cấp nhằm thu lợi bất chính.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa (gọi tắt Công ty Yến sào Khánh Hòa), các đối tượng làm giả thương hiệu “Yến sào Khánh Hòa” thường tận dụng các kênh phân phối trực tuyến như: sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, livestream… để đưa sản phẩm ra thị trường một cách ồ ạt mà không chịu bất kỳ sự kiểm soát nào. Thông tin trên bao bì thường thiếu minh bạch, hàm lượng yến bị công bố tùy tiện, không có kiểm định, không chứng nhận từ cơ quan chức năng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã phát hiện hơn 30 đơn vị có hành vi sử dụng tên gọi, thành phần và hình ảnh sản phẩm tương tự hoặc sao chép thương hiệu của Công ty Yến sào Khánh Hòa. Nhiều website giả mạo có chứa cụm từ “yensaokhanhhoa” cũng đã được ghi nhận.

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Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về mặt hình ảnh và doanh thu cho doanh nghiệp chân chính, mà còn làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin của người tiêu dùng. Trong khi đó, các kênh online trở thành điểm nóng phân phối hàng kém chất lượng: Facebook, TikTok Shop, Zalo, các sàn thương mại điện tử… đang bị lợi dụng để tiêu thụ sản phẩm gắn mác “nước yến”, “tổ yến nguyên chất” với mức giá rẻ bất thường.

Theo bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa, tâm lý chuộng hàng giá rẻ của người dân tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe. Lợi dụng thói quen sính giá rẻ, một số sản phẩm yến lọ được bán với giá chỉ từ 9.000 -15.000 đồng/lọ và đây là mức giá hoàn toàn không tương xứng với giá trị thật của tổ yến. Các nguyên liệu thay thế như: gelatin, đường hóa học, hương liệu tổng hợp… có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt với trẻ em và người cao tuổi.

Cần quyết liệt bảo vệ thương hiệu

Thực trạng sản phẩm yến sào giả nhãn hiệu, kém chất lượng không chỉ phản ánh sự cạnh tranh không lành mạnh, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của ngành yến sào. Đáng lo ngại hơn, nhiều cơ sở gia công hiện nay cho phép đối tác tùy ý đặt tên sản phẩm, công bố hàm lượng yến cao dù thực tế không hề chứa yến. Các quy trình như kiểm định nguyên liệu, xác thực thành phần hay công bố chất lượng đều bị bỏ qua, thậm chí còn được tự thiết kế nhãn mác, tên gọi và thông tin sản phẩm theo ý muốn. Những sản phẩm này vẫn ngang nhiên được đưa ra thị trường mà không hề bị kiểm tra, xử lý.

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Việc thiếu cơ chế hậu kiểm, buông lỏng quản lý và chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đang vô tình tiếp tay cho hàng nhái hoành hành, gây thiệt hại nặng nề đến các thương hiệu chân chính, đặc biệt là Yến sào Khánh Hòa. Ông Nguyễn Khoa Bảo - Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, bức xúc cho biết: “Các sản phẩm nhái không đảm bảo chất lượng, kiểu dáng, nhãn mác thay đổi liên tục; địa chỉ trên sản phẩm không phải là địa chỉ sản xuất nên người tiêu dùng không thể kiểm chứng và cơ quan chức năng khó xử lý. Đáng chú ý, các sản phẩm nước yến gia công làm giả quảng cáo hàm lượng yến thích bao nhiêu ghi bấy nhiêu từ 20% lên đến 70% trong khi thực tế kiểm nghiệm không phải như vậy”.

“Nếu không kiểm soát tốt từ gốc, sẽ rất khó bảo vệ được thương hiệu quốc gia Yến sào Khánh Hòa. Từ thực tiễn hoạt động của công ty, chúng tôi kiến nghị cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp bao gồm: hoàn thiện hành lang pháp lý; tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường; áp dụng công nghệ trong quản lý truy xuất, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành; đẩy mạnh tuyên truyền, liên kết cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là xây dựng và ban hành bộ Tiêu chuẩn Quốc gia về yến sào”. Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Công ty Yến sào Khánh Hòa cũng đã khởi kiện các tổ chức, cá nhân vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến việc sử dụng bất hợp pháp dấu hiệu “Yến sào Khánh Hòa”.

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“Thời gian qua, công ty đã đóng góp rất nhiều cho ngân sách cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa. Do đó, việc bảo vệ thương hiệu Yến sào Khánh Hòa không chỉ là nhiệm vụ của riêng công ty, mà cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Công ty cam kết tiếp tục phát huy trách nhiệm xã hội và năng lực chuyên môn, đồng hành cùng các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng để gìn giữ chất lượng, bảo vệ thương hiệu Yến sào Khánh Hòa”, bà Trịnh Thị Hồng Vân đề xuất.