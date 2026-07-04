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Thế giới

Ukraine mong hoà giải, Thủ tướng Ba Lan tuyên bố cứng rắn

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Ukraine đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước, nhưng ông nhấn mạnh Kiev cần đối diện với các vấn đề lịch sử nếu muốn gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

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Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (bìa trái) và Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Sau khi Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tước bỏ huân chương cao quý nhất của Ba Lan mà nước này từng trao cho Tổng thống Volodymir Zelensky, quan hệ giữa hai nước rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022.

Tổng thống Nawrocki cho biết quyết định này được đưa ra sau khi Ukraine đặt tên 1 đơn vị quân đội theo lực lượng từng tham gia các vụ thảm sát người Ba Lan trong Thế chiến II.

Thủ tướng Donald Tusk - đối thủ chính trị của Tổng thống Nawrocki, đang nỗ lực xoa dịu căng thẳng giữa hai nước. Ông cho biết đã nhận được tín hiệu tích cực từ cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha và người đồng cấp Ba Lan Radoslaw Sikorski tại Warsaw ngày 3/7.

“Tôi chưa biết kết quả cụ thể của cuộc họp, nhưng đã nhận được tín hiệu rằng phía Ukraine đang tìm cách giảm căng thẳng”, ông Tusk phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày.

Một bộ phận người Ukraine coi Quân Khởi nghĩa Ukraine (UPA) là lực lượng anh hùng vì đã chống lại cả Liên Xô (cũ) và Đức Quốc xã, coi đó là biểu tượng cho cuộc đấu tranh giành độc lập.

Tuy nhiên, UPA bị cáo buộc tham gia các vụ thảm sát Volhynia trong giai đoạn 1943-1945. Theo Ba Lan, khoảng 100.000 người Ba Lan đã bị những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine sát hại, cùng với hàng nghìn người Ukraine thiệt mạng trong các cuộc trả đũa sau đó.

Ông Tusk cho rằng Kiev cần nhìn nhận và giải quyết các vấn đề lịch sử nếu muốn hiện thực mục tiêu gia nhập EU - tiến trình mà các nhà ngoại giao nhận định sẽ rất phức tạp và kéo dài.

“Không thể có một cộng đồng châu Âu nếu không có sự hòa giải, và cũng không thể có hòa giải nếu không đối diện với quá khứ đau thương”, ông nói.

Thủ tướng Ba Lan cho biết sẽ đề nghị phái đoàn Ba Lan dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần tới phải thận trọng khi đưa ra cam kết tăng hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

“Không phải vì tôi không tin Ukraine cần được hỗ trợ tài chính, mà bởi Ba Lan cũng đang phải gánh vác những nghĩa vụ rất lớn trong việc bảo vệ biên giới phía đông của Liên minh châu Âu”, ông Tusk nhấn mạnh.

Bình Giang
Theo Reuters
#Ba Lan #Ukraine #Thảm sát

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