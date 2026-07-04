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Thế giới

Thái Lan: Hành động bất ngờ của nữ y tá trong vụ bé trai lái xe đâm liên hoàn hàng chục nhà sư

Minh Hạnh

TPO - Một nữ y tá ở Thái Lan đã được khen ngợi vì bất chấp phong tục Phật giáo, nhanh chóng can thiệp để điều trị cho các nhà sư trong một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng khiến 10 người thiệt mạng.

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Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Facebook)

Một cậu bé 11 tuổi đã lấy trộm xe bán tải của bố mẹ và lao vào một nhóm gồm 35 nhà sư và 5 cư sĩ ở vùng đông bắc Thái Lan trong một vụ tai nạn kinh hoàng ngày 2/7. Năm nhà sư đã thiệt mạng tại chỗ.

Chứng kiến vụ tai nạn, nữ y tá Wiwat Laonoi (61 tuổi, đến từ Bệnh viện Phát triển Y tế Ban Na Sinuan) không chần chừ lao đến giúp đỡ, bất chấp điều cấm kỵ trong Phật giáo là phụ nữ không được chạm vào các nhà sư và ngược lại.

“Mọi người nói với tôi: Khoan đã, đó là một nhà sư. Nhưng tôi nói điều đó không quan trọng. Dù là ai, thì họ cũng là bệnh nhân”, bà Wiwat nói.

Nữ y tá lập tức kiểm tra mạch, thực hiện hô hấp nhân tạo và phối hợp với bệnh viện địa phương, sơ cứu nhanh chóng từ nạn nhân này sang nạn nhân khác.

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Nữ y tá Wiwat (mặc áo hoa) không chần chừ sơ cứu cho các nạn nhân. (Ảnh: Thairath)

Những người bị thương lập tức được đưa đến bệnh viện. Nhưng 5 nhà sư đã qua đời sau đó.

Tính đến ngày 3/7, 10 người khác vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, 2 người trong tình trạng nguy kịch và 8 người bị thương không đe dọa đến tính mạng.

Bà Wiwat chia sẻ trên Facebook cá nhân, rằng đây là trường hợp cấp cứu nghiêm trọng nhất mà bà từng đối mặt với tư cách một y tá, và là ca hồi sức tim phổi căng thẳng nhất mà bà từng thực hiện.

Đoạn video ghi lại cảnh sơ cứu nạn nhân của bà Wiwat đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng Thái Lan. Hiệp hội Điều dưỡng Thái Lan đã hết lời ca ngợi bà Wiwat vì sự bình tĩnh và tinh thần nghề nghiệp cao quý bằng cách hỗ trợ, chăm sóc và phối hợp hết khả năng để giúp đỡ các nạn nhân.

Minh Hạnh
Thairath, Straitstimes
#Thái Lan #tai nạn giao thông #đâm xe liên hoàn #nhà sư Thái Lan

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