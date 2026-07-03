Thủ tướng chốt thời hạn hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

TPO - Các bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ, chất lượng dữ liệu, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, kết nối, đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2027.

Chiều 3/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì cuộc làm việc về tình hình triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược; hệ thống hạ tầng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Đây là những nội dung quan trọng để tiếp tục triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại cuộc họp ngày 1/7 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai còn chưa thực chất, chưa đồng đều; còn có những cơ sở dữ liệu trọng yếu thuộc trách nhiệm của các bộ, cơ quan và cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP chưa kết nối, đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu các bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm đến cùng; các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, hoàn thiện thể chế, hạ tầng số, dữ liệu và tổ chức triển khai các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý.

Các bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ, chất lượng dữ liệu, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, kết nối, đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Các bộ, cơ quan khẩn trương kết nối, đồng bộ các cơ sở dữ liệu trọng yếu còn lại, các cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết 11/NQ-CP về Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Phấn đấu hoàn thành trong năm 2026; đối với cơ sở dữ liệu có tính chất phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng có lộ trình hoàn thành trong năm 2027.

Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai năm 2027

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành việc làm sạch, đối soát, chuẩn hóa dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy nhanh đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, bảo đảm hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2027; đồng thời ban hành đầy đủ danh mục dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, dữ liệu dùng chung của ngành.

Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an (Trung tâm Dữ liệu Quốc gia) hoàn thành việc tích hợp, đồng bộ đầy đủ dữ liệu của Cơ sở dữ liệu hàng hóa, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử lên Trung tâm dữ liệu quốc gia; hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Các bộ, cơ quan còn lại khẩn trương ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu của bộ, ngành bảo đảm thống nhất với Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia theo quy định; hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan có cơ sở dữ liệu chưa hoàn thiện cơ sở pháp lý, khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định đầy đủ trường thông tin, trách nhiệm tạo lập, cập nhật, quản lý, chia sẻ, khai thác dữ liệu và giá trị pháp lý của dữ liệu; hoàn thành trước ngày 30/9.