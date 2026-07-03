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[Clip] Bé gái 3 tuổi ở TPHCM bị chồng hờ của mẹ đánh đập, bóp cổ gây phẫn nộ

Nguyễn Tiến

TPO - Đoạn clip ghi cảnh bé gái khoảng 3 tuổi bị chồng hờ của mẹ nhiều lần đánh đập, bóp cổ, chửi bới gây phẫn nộ.

Tối 3/7, Công an phường Lái Thiêu (TPHCM) đang làm việc với Nguyễn Hiền Phúc (25 tuổi) để làm rõ hành vi bạo hành trẻ em sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái khoảng 3 tuổi bị đánh đập, bóp cổ.

Hình ảnh từ clip cho thấy bé gái liên tục bị chửi bới, đe dọa và bạo hành trong nhà.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông nhiều lần dùng tay đánh vào người bé gái, có thời điểm bóp cổ, chửi bới và đe dọa, khiến dư luận bức xúc.

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Nam thanh niên có hành vi đá và bạo hành bé gái ngay trong nhà, toàn bộ diễn biến được camera ghi lại.

Theo tìm hiểu, bé gái là con riêng của một người phụ nữ đang chung sống như vợ chồng với Phúc tại một căn nhà trên đường Vĩnh Phú 38, phường Lái Thiêu.

Người mẹ cho biết Phúc thường xuyên có hành vi đánh đập con gái mình.

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Công an phường Lái Thiêu đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành.

Tuy nhiên, đến gần đây chị mới lưu lại được một số đoạn clip làm bằng chứng để tố cáo.

Theo người mẹ, bé gái thường xuyên quấy khóc, khó chịu nên Phúc nhiều lần không kiềm chế được bản thân và có hành vi bạo hành cháu bé.

Chiều cùng ngày, lực lượng công an đã mời Nguyễn Hiền Phúc đến làm việc để xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tiến
#bạo hành trẻ em #TPHCM #bé gái #bạo hành #đánh đập #công an

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