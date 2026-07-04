Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bão vào vịnh Bắc Bộ, Hưng Yên – Quảng Ninh gió mạnh từ trưa nay

Nguyễn Hoài

TPO - Đêm qua, bão Maysak đã vượt qua đảo Hải Nam vào vịnh Bắc Bộ. Dự báo trong tối và đêm nay (4/7) sẽ đổ bộ Quảng Ninh. Từ sáng nay, mưa lớn bắt đầu ở Đông Bắc Bộ, từ trưa chiều nay, Hưng Yên – Hải Phòng – Quảng Ninh bắt đầu có gió mạnh.

Vào 5h sáng nay (4/7), tâm bão trên vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 100km về phía đông đông nam, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 200km về phía đông nam với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão, đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, kịch bản có xác suất cao nhất là trong ngày hôm nay, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, hướng về vùng biển Quảng Ninh với cường độ không đổi, nhờ gặp các điều kiện rất thuận lợi như mặt biển ấm, đứt gió yếu.

Đến 16h chiều nay, tâm bão trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, áp sát đất liền với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Trong tối và đêm nay, bão sẽ đổ bộ đất liền tỉnh Quảng Ninh, sau đó đổi hướng bắc đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc và bắt đầu suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4h sáng 5/7, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới sau đó tiếp tục đổi hướng bắc đông bắc, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây, tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

bao-5h.jpg
Dự báo đường đi của bão Maysak.

Do ảnh hưởng của bão, từ trưa chiều nay, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-3m, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m. Dự báo gió mạnh đỉnh điểm sẽ vào chiều tối đến đêm nay.

Cũng do ảnh hưởng của bão, từ sáng nay đến hết ngày mai, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng Quảng Ninh – Hải Phòng – Lạng Sơn và Bắc Ninh có thể mưa từ 200-300mm, có nơi trên 500mm.

Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Ngoài ra, trong ngày và đêm nay, khu vực từ Nghệ An đến Đắk Lắk có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển trong ngày và đêm nay, vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh.

Bão Maysak hình thành từ một vùng áp thấp ngoài khơi của Philippines, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, sau đó mạnh lên thành bão trong sáng sớm 3/7.

Dù cường độ không mạnh, bão Maysak vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm như thời gian từ khi hình thành bão đến khi tác động đất liền nước ta khá nhanh; bão không có dấu hiệu suy giảm cường độ khi áp sát đất liền. Đường đi và vùng ảnh hưởng vẫn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ. Vì vậy, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến nghị người dân liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Lũ lên trên các sông khu vực Đông Bắc Bộ

Do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, từ ngày 4/7 đến ngày 7/7, trên các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-6m, hạ lưu các sông từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình và các sông ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình và sông Lô ở mức dưới BĐ1.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ .

Nguyễn Hoài
#bão maysak #bão số 1 #mưa lũ #mưa bão #gió giật mạnh #thiên tai #lũ quét #sạt lở đất

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe