Sân bay Vân Đồn, Cát Bi ảnh hưởng trực tiếp bão số 1

TPO - Cục Hàng không Việt Nam vừa phát đi công điện yêu cầu các đơn vị liên quan trực 24/24h, triển khai phương án ứng phó bão số 1 nhằm bảo đảm an toàn hoạt động bay.

Nhằm đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tổ chức trực 24/24h; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Đặc biệt, Cục Hàng không Việt Nam lưu ý các cảng hàng không dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1 gồm: Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cát Bi. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng hàng không Thọ Xuân chủ động cập nhật thông tin đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Dự báo mới nhất về đường đi của bão Maysak.

Đối với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và các Cảng hàng không trực thuộc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam trong vùng ảnh hưởng của bão số 1, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Cục Hàng không Việt Nam cũng lưu ý các đơn vị, sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền có khả năng nguy cơ gây mưa sau bão. Các cảng hàng không này bố trí trực 24/24h, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.

Đối với Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu VATM chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Đối với các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 1 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

Đối với Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng vụ giám sát công tác triển khai các nội dung ứng phó tại các cảng hàng không liên quan; bảo đảm liên lạc thông suốt với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hàng không và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi trách nhiệm để triển khai ứng phó trong mọi tình huống.

Lúc 21h ngày 3/7, tâm bão số 1 trên khu vực phía tây đảo Hải Nam, Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 240km, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 340km về phía đông nam với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão sẽ di chuyển ổn định theo hướng bắc tây bắc. Khoảng đêm 4/7, bão đi vào đất liền khu vực tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, bão đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc.