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Lý do Messi bật cười khi an ninh sân bay kiểm tra

Ngọc Ánh

TPO - Một cuộc kiểm tra an ninh tưởng chừng như bình thường đã trở thành khoảnh khắc lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội với sự góp mặt của dàn sao đội tuyển Argentina.

Video ghi lại khoảnh khắc cười đùa của Messi và đồng đội. Nguồn: X.

Đội tuyển Argentina đang tích cực chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Cape Verde để cạnh tranh tấm vé vào vòng 16 đội tại World Cup 2026.

Trước thềm trận đấu, hai ngôi sao của đội bóng là Lionel Messi và Cristian Romero lại thu hút sự chú ý bởi một tình huống đầy hài hước.

Khi đặt chân đến Miami - nơi diễn ra trận đấu tiếp theo của Argentina - Messi và Romero đã tạo nên khoảnh khắc vừa bất ngờ vừa thú vị trong lúc làm thủ tục kiểm tra an ninh tại sân bay. Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

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Messi tỏ ra khá thoải mái trước trận đấu quan trọng. Ảnh: X.

Mọi chuyện bắt đầu khi các thành viên đội tuyển lần lượt đi qua khu vực kiểm tra của Cơ quan an ninh vận tải Mỹ (TSA). Các cầu thủ đặt hành lý lên băng chuyền để soi chiếu rồi bước qua cổng soi chiếu an ninh. Tuy nhiên, chiếc vali của Romero đã thu hút sự chú ý của nhân viên an ninh khi đi qua máy quét.

Theo Marca, sau khi quan sát hình ảnh hiển thị trên màn hình soi chiếu, nhân viên an ninh quyết định mở chiếc vali để kiểm tra. Bất ngờ là bên trong có một chiếc bật lửa đánh lửa cỡ lớn, khiến Lionel Messi lập tức bật cười.

Đội trưởng Argentina không giấu nổi sự thích thú trước kích thước "khổng lồ" của chiếc bật lửa. Tình huống này nhanh chóng mang lại bầu không khí vui vẻ, khiến các đồng đội có mặt khi đó, trong đó có Rodrigo De Paul và Giovani Lo Celso cũng bật cười theo.

Đoạn video được những người có mặt tại hiện trường ghi lại và chỉ sau ít phút đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn bình luận về khoảnh khắc hài hước của trung vệ đang khoác áo Tottenham cùng số 10 của Argentina.

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Messi duy trì phong độ cao ở World Cup 2026.

Một cuộc kiểm tra an ninh tưởng chừng như bình thường đã trở thành khoảnh khắc lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội với sự góp mặt của trung vệ và tiền đạo đội tuyển Argentina.

Bỏ lại phía sau khoảnh khắc vui nhộn tại sân bay, thầy trò HLV Lionel Scaloni hiện đã tập trung hoàn toàn cho trận đấu thuộc vòng 16 đội với Cape Verde.

Sau khi đến Miami, đội tuyển Argentina sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu loại trực tiếp, với mục tiêu tiến sâu hơn trên hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup.

Theo lịch thi đấu, Argentina sẽ chạm trán Cape Verde vào tối 3/7 (theo giờ địa phương) tại sân vận động Miami.

Ngọc Ánh
#Messi #Argentina #Cape Verde #World Cup #sân bay #hài hước #bật lửa

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