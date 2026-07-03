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Mỹ:

'Tôi sắp phát điên rồi, dừng máy bay lại'

Ngọc Ánh

TPO - Máy bay của United Express, Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp vì một hành khách có vấn đề về sức khỏe tâm thần làm náo loạn chuyến bay. Theo cảnh sát, hành khách được cho là đã nói: "Tôi sắp phát điên rồi, dừng máy bay lại. Dừng ngay chiếc máy bay chết tiệt đó. Tôi nghiêm túc đấy".

Truyền thông Mỹ đưa tin một hành khách vừa bị bắt sau khi chuyến bay cất cánh từ sân bay quốc tế Indianapolis đến Houston (Mỹ) buộc phải quay đầu chỉ ít phút sau khi rời đường băng vào ngày 30/6.

Văn phòng công tố hạt Marion đã truy tố Jacob Cook (32 tuổi, sống tại Fortville) với các cáo buộc cản trở hoạt động của máy bay, gây rối trật tự làm ảnh hưởng đến an ninh sân bay và chống người thi hành công vụ.

Theo lời khai của Jacob Cook do Sở Cảnh sát Sân bay Indianapolis lập, vụ việc xảy ra vào khoảng giữa trưa 30/6, trên một chuyến bay của United Airlines chở 68 hành khách cùng tổ bay.

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Sự việc xảy ra trên chuyến bay UA3989 của United Express do Mesa Airlines khai thác. Ảnh: AP.

Cảnh sát cho biết Cook đã gọi số khẩn cấp 911 ngay từ bên trong máy bay khi chiếc phi cơ đang cất cánh và nói với tổng đài rằng mình đang gặp nguy hiểm.

Trong cuộc gọi, Cook được cho là đã nói: "Tôi sắp phát điên rồi... dừng máy bay lại. Dừng ngay chiếc máy bay chết tiệt đó. Tôi nghiêm túc đấy".

Theo các điều tra viên, Cook ngày càng trở nên kích động, liên tục chửi bới và đưa ra nhiều yêu cầu trong suốt cuộc gọi.

Máy bay sau đó phải thực hiện một cú hạ cánh khẩn cấp ngay sau khi cất cánh, và hành khách quá khích đã bị cảnh sát khống chế.

Các điều tra viên đã lấy lời khai của nhiều nhân chứng trên chuyến bay, bao gồm những hành khách ngồi gần Cook, một tiếp viên hàng không và cơ trưởng.

Trong nhóm này có một y tá chuyên về sức khỏe hành vi. Y tá cho biết Cook có biểu hiện hoang tưởng. Người này bắt đầu la hét và đứng bật dậy khi máy bay đang cất cánh, sau đó tiến về phía trước khoang hành khách trước khi bị một số hành khách phối hợp khống chế.

Tại trụ sở Sở Cảnh sát Sân bay Indianapolis, Jacob Cook được cho là tiếp tục chống đối lực lượng chức năng bằng hành vi chống cự về mặt thể chất. Các cảnh sát sau đó đã khống chế được người này.

Theo hồ sơ tòa án, Cook khai với các điều tra viên rằng anh đang trong quá trình cai nghiện sau khi sử dụng methamphetamine cách đó hai ngày.

Người này cũng cho biết vừa rời một cơ sở cai nghiện tại bang Indiana và đang trên đường đến Houston để nhập một cơ sở cai nghiện khác.

Chuyến bay bị chậm khoảng 90 phút để đội ngũ kỹ thuật kiểm tra an toàn và tiếp nhiên liệu cho máy bay trước khi tiếp tục hành trình.

Ngọc Ánh
#hành khách #bay #hoang tưởng #hạ cánh khẩn cấp #bạo loạn #sân bay #Hoa Kỳ

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